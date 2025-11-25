Сръбската петролна компания НИС може да работи само още 4 дни, обяви сръбският президент Александър Вучич

Сръбският президент Александър Вучич обяви, че петролната компания НИС може да работи само още 4 дни, преди напълно да спре, предаде РТС.

Вучич направи извънредно изявление към обществеността и съобщи, че единствената рафинерия на страната, която се намира в Панчево, близо до сръбската столица Белград, функционира в ниска степен на екплоатация.

„Все още не е спряна, работи в т.нар. "тих режим", но имаме още четири дни, докато рафинерията бъде напълно затворена, освен ако лицензът не бъде одобрен от правителството на САЩ“, каза Вучич.

"Страната ни е поставена в много трудна ситуация", добави той и обясни, че има опасност от вторични санкции.

„Все още разполагаме с днес и утре, за да се опитаме да получим оперативен лиценз. Дали ще го получим зависи от американците“, каза сръбският държавен глава и добави, че "досега правехме всичко, което поискаха руските ни приятели."

"НИС вече започна да изчерпва оперативните си резерви. Ако няма приток на петрол, тоест ако не получим лиценз, ще останат резерви на НИС от 55 000 тона дизел и 50 000 тона бензин“, разкри Вучич.

Според оценките резервите ще достигнат до 28 декември, каза той.

Санкциите на САЩ срещу сръбската петролна компания НИС влязоха в сила на 9 октомври, след като бяха отлагани 8 пъти.

В началото на януари САЩ обявиха, че заради войната в Украйна и "вторичния риск" ще наложат санкции върху единствената петролна компания в Сърбия НИС, която е мажоритарна собственост на руския петролен гигант "Газпром". Вашингтон поиска пълното излизане на руския капитал от компанията, но руската страна обяви едва преди дни, че е готова да продаде своя дял.

„Когато санкциите вече бяха обявени и американците ги отлагаха месец след месец, ние приемахме всяко руско предложение и не искахме да променяме условията на бизнеса, защото не искахме да разваляме отношенията“, каза Вучич.

Президентът на Сърбия заяви още, че собствеността на НИС се е променила три пъти тази година (през февруари, май и септември), защото руснаците са искали да адаптират дейността си към санкциите.

Сръбската държава притежава 29,9 процента от акциите на НИС, докато основен собственик остава „Газпром нефт“ с 44,9 процента. В края на септември базираната в Санкт Петербург компания „Интелиджънс“ (Intelligence), свързана с „Газпром“, придоби дела от 11,3 процента на компанията-майка „Газпром“.

Рафинерията в Панчево е с годишен капацитет от 4,8 милиона тона и покрива по-голямата част от нуждите на страната.