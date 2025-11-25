Бари Бранд е новият председател на Британско-българската търговска камара (ББТК). Той е основател на консултантската компания “Деър ту Кеър Мор“ (Dare to Care More) и си сътрудничи успешно с две британско-български фирми, които работят в областта на архитектурата и активните семейни развлечения, съобщиха от ББТК.

За заместник-председател беше избрана Камелия Славейкова, председател на Съвета на директорите на “Шел България“ (Shell България) с 30-годишен управленски опит в компанията.

Бари Бранд има дългогодишен опит в изграждането на бранд стратегии в “Ем енд Си Саачи и Саачи“ (M&C Saatchi and Saatchi) в Лондон, Европа, Близкия изток и България, където е заемал длъжността директор по иновациите.

”За мен е чест да бъда избран за председател на Управителния съвет на Британско-българската търговска камара – една от най-големите и влиятелни бизнес организации в България. През изминалата година, в ролята ми на заместник-председател, бях активно ангажиран с дейността на организацията, особено с подпомагането и развитието на нашите събития. Радвам се, че сега ще имам възможност да разширя своя принос към развитието на ББТК в контекста на продължаващото укрепване на икономическото сътрудничество между Великобритания и България", каза след избора Бари Бранд.

ББТК е сред най-големите търговски камари в България с над 260 членове – британски и български компании. Една от основните мисии на камарата е да развива бизнес взаимоотношенията между Великобритания и България и да подкрепя компаниите да се развиват и растат на двата пазара.