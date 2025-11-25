Подробно търсене

Мъж от село Сливата в община Лом е задържан за домашно насилие над майка си

Кореспондент на БТА в Монтана Цветомир Цветков
Мъж от село Сливата в община Лом е задържан за домашно насилие над майка си
Мъж от село Сливата в община Лом е задържан за домашно насилие над майка си
На снимката: Областна дирекция на МВР в Монтана. Снимка: кореспондент на БТА в Монтана Цветомир Цветков, архив
Лом,  
25.11.2025 14:02
 (БТА)

Мъж на 52 години от село Сливата в община Лом е задържан за упражнено домашно насилие над 74-годишната му майка, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана. 

Към 18:15 часа вчера в Районното управление на МВР в Лом е постъпил сигнал за семеен скандал в дом в село Сливата. При пристигане на място полицаите разпитали възрастната жена и било установено, че става въпрос за домашно насилие. Синът е задържан за денонощие, а случаят е докладван на дежурен прокурор, съгласно разпоредбите на Закона за защита от домашно насилие. По указания на прокурора мъжът е проверен за употреба на алкохол, като уредът на полицията отчел 2,63 промила в издишания въздух. Разследването на случая продължава, уточниха от полицейската дирекция в Монтана.

Предишния ден в региона също имаше случай на домашно насилие, от страна на мъж към жена, с която съжителства. За първите девет месеца в област Монтана има 74 случая на домашно насилие, като броят им в сравнение със същия период на предишната година е по-голям, посочиха от полицейската дирекция в Монтана. 

/НН/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:15 на 25.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация