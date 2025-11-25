Мюзикълът „Брилянтин” гостува в София през февруари 2026 г.

Мюзикълът „Брилянтин” (Grease) гостува в София на 26 и 27 февруари в зала 1 на НДК, информират от Fest Team.

Ще звучат популярните мелодии You’re the One That I Want, Greased Lightnin’, Summer Nights, вплетени в любовната история между Санди и Дани.

„Обичан по целия свят, „Брилянтин” е глобален попкултурен феномен, оставил следа от „Бродуей“ и „Холивуд“ чак до Дубай. Представен от Fest Team, в сътрудничество с People Entertainment Group и MAC Global, този впечатляващ сценичен спектакъл оживява в духа на Райдъл Хай с ярки костюми, динамична хореография и непреходния чар, който е пленявал поколения. Grease е усещане за свобода, младежка дързост и сладките тръпки на първата любов. Това е вечната формула за добро настроение, която отново и отново покорява сцените по света“, коментират от Fest Team.

„Брилянтин” е с режисьор Найдъж Уест, хореограф – Мат Уесли, музикален директор-супервайзор – Джей Александър, сценография и костюми – Мери Цакари, костюм кодизайнер – Йоанна Калавру, звук – Мат Граунд, осветление –Джон Рейнсфорд.

/ДД