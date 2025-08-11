Посрещнаха с цветя и чекове най-добрите млади атлети от Европейското първенство в Тампере

Сребърният медалист в бягането на 110 метра с препятствия Християн Касабов и бронзовият на троен скок Зинга Барбоза Фирмино се завърнаха в София след Европейското първенство по лека атлетика за младежи и девойки до 20 години в Тампере (Финландия).

Касабов стана втори в Европа с нов национален рекорд за юноши, а Барбоза Фирмино завърши четвърти в тройния скок на 4 сантиметра от бронза, но след дисквалификация на втория за употреба на забранен модел шпайкове беше класиран трети.

Призьорите, осмата в класирането в скока на височина Натали Костова и техните треньори получиха цветя от БФЛА и финансовите бонуси, осигурени с лични средства от новия президент на федерацията Георги Павлов. Чековете бяха връчени на атлетите и техните треньори от Илиян Пищиков и Антон Бонов, който водеха отбора в Тампере.

"Като за начало съм много доволен първенството как протече. Не съм закачал препятствия, стартовете се получиха много добре. Времето беше благосклонно да се получат добри резултати. Подобрението на финала не го очаквах да бъде чак толкова добро, въпреки че в сериите направих нов национален рекорд още в първата серия. Въпреки че съм на 4 стотни от златото, не ме е много яд, защото отидох със 17-и резултат там, а завърших с втори, което е много добре", каза Касабов на летище София.

"Със сигурност изненадах съперниците ми, защото това е едва третото ми състезание за елитния сезон и четвърто за годината. На финала видях конкуренцията къде е преди мен и след мен, след това си видях и времето, бях много учуден, че то е второ в Европа. Със сигурност вече има повече внимание към мен и следващата година целта ни е Световното първенство в Орегон. Поне същия медал ще преследвам там", добави той.

"Предстои ми почивка 2-3 седмици, вече няма да участвам в състезания тази година. Ще направим някои прегледи, че имам известни проблеми. Воля, късмет и уравновесение са най-важното, което крепи резултатите", добави сребърният медалист от Тампере и каза, че е изненадан от финансовите стимули, които са получили на летището. Досега млади атлети никога не са получавали премии от федерацията.

Бронзовият медалист на троен скок Зинга Барбоза Фирмино каза, че не е доволен от себе си и е предпочитал да остане на четвъртото място.

"Не, не мога да излъжа, не съм доволен. Предпочитах да остана на четвърто място, отколкото да дисквалифицират някого и да съм трети. Първите опити бяха добре, но след това имах проблеми с разбега и не успях да ги оправя до края. Отидох за титлата или поне личен рекорд. Не се получи така, но знам, че ще се подобри. Смесени са чувствата ми. Разстроих се след последния опит, защото знаех какво мога - можех да взема титлата, ако си бях уцелил скока. Това беше краят на сезона за мен. Сега предстои почивка, след което тренировки и зимата ще има нови състезания. Направихме равносметка с треньора ми. Скокът ми технически беше добре, но самото пристъпване преди дъската беше леко разкрачено и това ми попречи да набера скорост за самия скок", заяви Фирмино.

"Ще си направя подготовка в България за новия сезон, не ми е фикс идея да пътувам в чужбина. Следващата година имаме Световно първенство в Орегон и това ще бъде основната цел, но най-вече си пожелавам да скачам над 16 редовно и без контузии. Този сезон имах много контузии, които не и позволиха да си реализирам всичко в подготовката", добави той.

Шампионката на България Натали Костова раздели осмото място на финала в скока на височина със 1.77 метра.

"Резултатът не ме задоволява, но съм доволна, че стигнах до финал. За първи път съм на финал на такова състезание, конкуренцията наистина беше голяма. Не показах най-доброто от себе си, но сега се връщам във Варна, ще работим и догодина най-голямата ми цел е Световното първенство в Орегон. Надявам се, че ще отида и ще постигна много по-добър резултат", каза Костова на летище София.