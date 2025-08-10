Себастиан Фетел може да обмисли бъдеща кариера във Формула 1, но изключва завръщане в състезанията

Четирикратният шампион във Формула 1 Себастиан Фетел заяви, че може да си представи бъдеща роля в спорта, но изключи възможността за завръщане като пилот.

В интервю за германската телевизия ZDF, Фетел каза, че състезателната му кариера е приключила, но смята, че е възможно да "поеме една или друга роля в бъдеще".

Съветникът по моторните спортове на Ред Бул Хелмут Марко по-рано определи Фетел като потенциален наследник.

Германецът приключи кариерата си във Формула 1 в края на 2022 година, позовавайки се на желанието да прекарва повече време със семейството си. Той и съпругата му Хана имат три деца.

Съвсем наскоро имаше спекулации за участие на Фетел в Световния шампионат по издръжливост (WEC). Той каза пред ZDF, че веднъж е тествал автомобил за издръжливост на "Порше" от интерес и му е харесало, но досега нищо не се е получило.

38-годишният германец разкри, че в момента е зает с други неща. Той се обучава за фермер, участва в екологични и устойчиви проекти и е съсобственик на ветроходния отбор Germany SailGP, пише ДПА.