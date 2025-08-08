Наставникът на Ботев Враца Христо Янев: "Опитваме се да направим интересен отбор за българското ниво"

Треньорът на Ботев (Враца) Христо Янев беше доволен от отбора си след мача с Монтана.

"Трябва да поздравим момчетата за добрата игра, защото през цялото време контролирахме нещата на терена. Бяхме се подготвили добре. Съжалявам, че пропуснахме победата заради дузпата и пропуснатите положения. В крайна сметка това е част от процеса. Опитваме се да направим интересен отбор за българското ниво", каза той.

"Защитаваме се компактно, гъвкави сме. Надявам се тези млади момчета да разберат, че вярваме в тях. Надявам се, че ще изпитаме пълна радост от това, което правим", добави Янев.

"Не знаем дали късметът е с нас или против нас. Миналата година имахме доста късмет. Надявам се хората да дойдат и да ни подкрепят и в следващия мач. Ще ни дадат криле", смята треньорът.

"В момента има голяма еуфория в Левски. Поздравявам ги за победата снощи, поздравявам това младо момче Рупанов, което се бори и вкарва важни голове. Пожелавам им да продължат, това е хубаво за българския футбол. Те са на гребена на вълната, за нас ще е удоволствие да играем срещу тях", завърши Христо Янев.