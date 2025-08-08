Пропусната дузпа и греда спряха Ботев (Враца) за победа в дербито с Монтана

Монтана - Ботев (Враца) - 0:0

Монтана, Стадион "Огоста"

съдия - Никола Попов

асистенти - Георги Тодоров, Радослав Вутов

жълти картони - Крпистофър Ачемпонг, Никола Борисов, Владислав Цеков (Монтана), Аймен Суда, Ариан Кабаши (Ботев)

състави:

Монтана: Васил Симеонов, Кристофър Ачемпонг, Мартин Михайлов, Никола Борисов, Костадин Илиев, Антон Тунгаров, Илиас Илиадис (69 - Томас Азаведо), Борис Димитров (82 - Владислав Цеков), Соломон Джеймс, Александър Тодоров (56 - Виктор Добрев), Иван Коконов (82 - Петър Атанасов)

Ботев: Димитър Евтимов, Аймен Суда (68 - Ромийш Ивей), Антоан Стоянов (57 - Давид Суарес), Ариан Кабаши, Владислав Найденов (68 - Хосе Гайегос), Даниел Генов, Мартин Дичев, Мартин Смоленски (90 - Божидар Пенчев), Мартин Ачков, Милен Стоев, Никола Влайкович

Монтана и Ботев (Враца) не си вкараха гол в дербито на Северозападна България и си поделиха точките. Антоан Стоянов от врачани пропусна дузпа в 18-ата минута, спасена от вратаря Васил Симеонов. Даниел Генов от Ботев стреля в страничния стълб, а резервата на Монтана Владислав Цеков уцели напречната гледа след удар с глава.

В 13-ата минута гостите от Ботев стигнаха до първи точен удар към една от двете врати, след като Аймен Суда стреля с глава, но топката бе слаба и не затрудни вратаря на домакините Васил Симеонов.

Веднага след това гостите от Враца поискаха дузпа за игра с ръка в наказателното поле на Антон Тунгаров. След преглед със системата за видео повторения съдията Никола Попов отсъди 11-метров наказателен удар.

Капитанът Даниел Генов взе топката да изпълни, но преотстъпи отговорността на юношата на Левски Антоан Стоянов. Той стреля в левия ъгъл, но вратарят Васил Стоянов плонжира в точния момент и изби топката в корнер.

Аймен Суда опита още един точен удар след половин час игра, но топката попадна в ръцете на Симеонов.

В началото на втората част Илиас Илиадис от Монтана нанесе едва втория удар към вратата на Ботев, но топката мина далеч от рамката.

В 52-рата минута Борислав Найденов от врачани се измъкна отдясно, но вратарят Симеонов отново блокира удара му, като получи и лека контузия ноа дясната китка в ситуацията.

Четвърт час преди края на мача резервата на домакините Томас Азаведо нанесе удар над напречната греда.

Десет минути преди края на редовното време неразбирателство между вратаря на Монтана Симеонов и защитата прати топката у Даниел Генов, който стреля без забавяне, но топката се отби в десния стълб на вратата на домакините.

В 83-ата минута резервата на Монтана Цеков стреля с глава в напречната греда след центриране от корнер на Томас Азаведо.

С поделените точки Ботев остана на десето място, като вече е с равни точки с деветия Спартак (Варна). Монтана се изкачи две позиции и вече е на 13-о място в класирането.