Подробно търсене

Пропусната дузпа и греда спряха Ботев (Враца) за победа в дербито с Монтана

Христо Бонински
Пропусната дузпа и греда спряха Ботев (Враца) за победа в дербито с Монтана
Пропусната дузпа и греда спряха Ботев (Враца) за победа в дербито с Монтана
Снимка: Никола Узунов/БТА (ПГ)
Монтана,  
08.08.2025 23:10
 (БТА)

Монтана - Ботев (Враца) - 0:0
Монтана, Стадион "Огоста"
съдия - Никола Попов
асистенти - Георги Тодоров, Радослав Вутов
жълти картони - Крпистофър Ачемпонг, Никола Борисов, Владислав Цеков (Монтана), Аймен Суда, Ариан Кабаши (Ботев)
състави: 
Монтана: Васил Симеонов, Кристофър Ачемпонг, Мартин Михайлов, Никола Борисов, Костадин Илиев, Антон Тунгаров, Илиас Илиадис (69 - Томас Азаведо), Борис Димитров (82 - Владислав Цеков), Соломон Джеймс, Александър Тодоров (56 - Виктор Добрев), Иван Коконов (82 - Петър Атанасов)
Ботев: Димитър Евтимов, Аймен Суда (68 - Ромийш Ивей), Антоан Стоянов (57 - Давид Суарес), Ариан Кабаши, Владислав Найденов (68 - Хосе Гайегос), Даниел Генов, Мартин Дичев, Мартин Смоленски (90 - Божидар Пенчев), Мартин Ачков, Милен Стоев, Никола Влайкович

Монтана и Ботев (Враца) не си вкараха гол в дербито на Северозападна България и си поделиха точките. Антоан Стоянов от врачани пропусна дузпа в 18-ата минута, спасена от вратаря Васил Симеонов. Даниел Генов от Ботев стреля в страничния стълб, а резервата на Монтана Владислав Цеков уцели напречната гледа след удар с глава. 

В 13-ата минута гостите от Ботев стигнаха до първи точен удар към една от двете врати, след като Аймен Суда стреля с глава, но топката бе слаба и не затрудни вратаря на домакините Васил Симеонов.

Веднага след това гостите от Враца поискаха дузпа за игра с ръка в наказателното поле на Антон Тунгаров. След преглед със системата за видео повторения съдията Никола Попов отсъди 11-метров наказателен удар.

Капитанът Даниел Генов взе топката да изпълни, но преотстъпи отговорността на юношата на Левски Антоан Стоянов. Той стреля в левия ъгъл, но вратарят Васил Стоянов плонжира в точния момент и изби топката в корнер.

Аймен Суда опита още един точен удар след половин час игра, но топката попадна в ръцете на Симеонов.

В началото на втората част Илиас Илиадис от Монтана нанесе едва втория удар към вратата на Ботев, но топката мина далеч от рамката.

В 52-рата минута Борислав Найденов от врачани се измъкна отдясно, но вратарят Симеонов отново блокира удара му, като получи и лека контузия ноа дясната китка в ситуацията.  

Четвърт час преди края на мача резервата на домакините Томас Азаведо нанесе удар над напречната греда.

Десет минути преди края на редовното време неразбирателство между вратаря на Монтана Симеонов и защитата прати топката у Даниел Генов, който стреля без забавяне, но топката се отби в десния стълб на вратата на домакините.

В 83-ата минута резервата на Монтана Цеков стреля с глава в напречната греда след центриране от корнер на Томас Азаведо.  

С поделените точки Ботев остана на десето място, като вече е с равни точки с деветия Спартак (Варна). Монтана се изкачи две позиции и вече е на 13-о място в класирането. 

/ХБ/

Свързани новини

08.08.2025 23:08

Монтана и Ботев (Враца) не се победиха във футболното дерби на Северозападна България

Първенство на България по футбол, срещи от четвъртия кръг в Първа лига: Монтана - Ботев (Враца)  - 0:0 * пропусната дузпа: Антоан Стоянов (Ботев Враца) - 18' Добруджа - ЦСКА 1948 - 2:1 (0:1) голмайстори: 0:1 Емил Ценов 25, 1:1 Антон Иванов 75, 2:1

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:24 на 09.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация