Монтана и Ботев (Враца) не се победиха във футболното дерби на Северозападна България

Първенство на България по футбол, срещи от четвъртия кръг в Първа лига:

Монтана - Ботев (Враца) - 0:0 * пропусната дузпа: Антоан Стоянов (Ботев Враца) - 18' Добруджа - ЦСКА 1948 - 2:1 (0:1) голмайстори: 0:1 Емил Ценов 25, 1:1 Антон Иванов 75, 2:1 Ивайло Михайлов 89 Утре от 19:00 часа: ЦСКА - Черно море От 21:15 часа: Славия - Лудогорец В неделя от 19:00 часа: Левски - Спартак (Варна) От 21:15 часа: Ботев (Пловдив) - Локомотив (София) В понеделник от 19:00 часа: Септември - Берое От 21:15 часа: Арда - Локомотив (Пловдив) временно класиране: 1. Левски 3 3 0 0 9:1 9 точки 2. Лудогорец 3 3 0 0 8:1 9 3. Черно море 3 2 1 0 7:2 7 4. ЦСКА 1948 4 2 1 1 5:4 7 5. Локомотив Пловдив 3 2 1 0 3:1 7 6. Добруджа 4 2 0 2 5:5 6 7. Локомотив София 3 1 2 0 5:2 5 8. Арда Кърджали 3 1 1 1 6:2 4 9. Спартак Варна 3 0 3 0 2:2 3 10. Ботев Враца 4 0 3 1 3:4 3 11. ЦСКА 3 0 2 1 2:3 2 12. Берое 3 0 2 1 1:5 2 13. Монтана 4 0 2 2 1:9 2 14. Славия 3 0 1 2 3:6 1 15. Ботев Пловдив 3 0 1 2 2:8 1 16. Септември София 3 0 0 3 2:9 0