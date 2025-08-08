Треньорът на Кауно Жалгирис: "Не трябва да правим трагедия от резултата, всичко е в наши ръце и можем да спечелим реванша"

Треньорът на Кауно Жалгирис Ейвинас Черняускас изрази разочарованието си от поражението с 0:1 от Арда Кърджали в третия предварителен кръг на Лига на конференциите.

„За първи път в историята на нашия клуб на стадиона имаше толкова добра атмосфера. Жалко, че я развалихме още във 2-рата минута. Бяхме запознати със съперника и очаквахме провокации, затова акцентирах върху това да запазим хладнокръвие. Павлович загуби топката след техническа грешка и се опита да си я върне веднага. Напрежението явно си каза думата.

След като съдията беше извикан да прегледа ситуацията, вече очаквах, че ще вдигне червен картон и започнах да подготвям тактическите промени. Планът ни за реванша няма да се промени. Ще играем агресивно и ще пресираме съперника“, започна Черняускас.

„Трудно ни беше с 10 човека, но все пак имаше как да спечелим. Поне за една минута, преди да се стигне до червения картон, бяхме по-добрият отбор. Допуснахме гол, но протнивкът ни нямаше много други положения. Всички момчета се трудиха заедно и ги поздравявам.

Не трябва да правим трагедия от резултата. Всичко е в наши ръце и можем да спечелим реванша. Трябва само да се възстановим и да се концентрираме върху ответния двубой. Сами се забъркахме в каша и сами трябва да излезем от нея“, заяви специалистът.