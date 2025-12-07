Монреал се наложи над Торонто след изпълнение на дузпи в мач от Националната хокейна лига

site.btaМонреал се наложи над Торонто след изпълнение на дузпи в мач от Националната хокейна лига
Срещи от редовния сезон в Националната хокейна лига (НХЛ) на САЩ и Канада:
Бостън - Ню Джърси - 4:1 Каргари - Юта - 2:0 Каролина - Нешвил - 6:3 Отава - Сейнт Луис - 1:2 Тамба Бей - Ню Йорк Айлендърс - 0:2 Торонто - Монреал - 1:2 след дузпи Лос Анджелис - Чикаго - 6:0 Едмънтън - Уинипег - 6:2 Сиатъл - Детройт - 3:4 Ванкувър - Минесота - - 4:2 Лидери в отделните дивизии Източна конференция Атлантическа дивизия: Тампа Бей 34 точки, Бостън 34, Монреал 33 Столична дивизия: Вашингтон 37, Каролина 36, Ню Йорк Айлендърс 35 Западна конференция Централна дивизия: Колорадо 46, Далас 43, Минесота 35 Тихоокеанска дивизия: Анахайм 35, Вегас 34, Лос Анджелис 33.
/ХБ/
