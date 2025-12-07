Подробно търсене

Монреал се наложи над Торонто след изпълнение на дузпи в мач от Националната хокейна лига

Христо Бонински
Снмка: Frank Gunn/The Canadian Press via AP
Торонто,  
07.12.2025 08:17
 (БТА)

Срещи от редовния сезон в Националната хокейна лига (НХЛ) на САЩ и Канада:

Бостън - Ню Джърси              - 4:1
Каргари - Юта                   - 2:0
Каролина - Нешвил               - 6:3
Отава - Сейнт Луис              - 1:2
Тамба Бей - Ню Йорк Айлендърс   - 0:2
Торонто - Монреал               - 1:2 след дузпи
Лос Анджелис - Чикаго           - 6:0
Едмънтън - Уинипег              - 6:2
Сиатъл - Детройт                - 3:4
Ванкувър - Минесота -           - 4:2


Лидери в отделните дивизии
Източна конференция
Атлантическа дивизия: Тампа Бей 34 точки, Бостън 34, Монреал 33
Столична дивизия: Вашингтон 37, Каролина 36, Ню Йорк Айлендърс 35

Западна конференция
Централна дивизия: Колорадо 46, Далас 43, Минесота 35
Тихоокеанска дивизия: Анахайм 35, Вегас 34, Лос Анджелис 33.

/ХБ/

