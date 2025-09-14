На силата и символното значение на Кръста Господен бяха посветени неделните служби в храмовете в цялата страна

На силата и значението на Кръста Господен бяха посветени неделните служби в храмовете в цялата страна. На днешния ден, 14 септември, се чества празникът Въздвижение на светия Кръст, наричан Кръстовден. Той е установен във връзка с три събития в живота на Христовата църква: чудесното явяване на светия Кръст на император Константин Велики, намирането на Христовия кръст на Голгота, връщането на Неговия кръст от персийски плен.

Кръстът, някога оръдие за мъчение, след смъртта и възкресението на Иисус Христос, се превръща в символ на живот, надежда и победа над греха, каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил. Той възглави света литургия в храма "Въздвижение на светия Кръст Господен" в столичния квартал "Лозенец".

Приемайки кръста и прегръщайки го, човек е способен да види Божия промисъл и възкресението в живота си. Нека прегърнем кръста като скъпоценен камък за нас, като нещото, което е толкова важно, колкото е важен и нашият живот, каза отец Давид в храма "Свети Мина" във Велико Търново.

Ние трябва да осъзнаваме силата на Кръста. Тя дава спасението на човешкия род, чрез което вървим и спасяваме душите си, каза Видинският митрополит Пахомий в катедралния храм "Св. вмчк Димитър Солунски" във Видин.

Чрез Кръста дойде спасение за цялото човечество - от позорно оръдие за смъртни присъди, той се превърна в знаме на непобедимост за християните, каза Врачанският митрополит Григорий, който възглави празничната литургия в храма "Св. св. Константин и Елена" във Враца.

Кръстът Господен е превърнал кръстното знамение в свято за нас, православните християни. Именно кръстът ни спасява и ни праща в Царството небесно, каза отец Петър Димитров в храма "Св. Климент Охридски" в Добрич.

На празника Въздвижение на светия Кръст Христов всички православни християни почитат честното и животворящо дърво, на което бе разпнат Господ Иисус Христос, станало символ на победата над греха, злото и смъртта, каза Велбъждският епископ Исаак в храм "Свети вмчк Димитър Солунски" в Кюстендил.

Да почитаме кръста означава да вярваме, че кръстният знак е знак на едно потресаващо поражение, което се превръща в победа и тържество. Тайната на християнството и неговата победа е във вярата, че чрез разпнатия Спасител възсиява Божията любов и се откри царството, над което никой няма власт, каза отец Милен от храм "Света Параскева" в Плевен.

Нека молим Кръста Господен да ни пази, да ни закриля и ние да сме уверени, че посрамени няма да бъдем, призова архиерейският наместник за Разградската духовна околия ст. иконом Георги Георгиев в църквата "Св. Николай Чудотворец" в Разград.

Христос дава на всеки човек, според силите и немощите му, кръст, който може да понесе, нито по-тежък, нито по-лек. Така никой няма да има оправдание, че кръстът му е бил много тежък, каза Доростолският митрополит Яков пред миряните в катедралния храм "Св. св. първоапостоли Петър и Павел" в Силистра.

От символ на отчаянието кръстът стана фундамент на надеждата, отбеляза отец Йоан Петров в храм "Света Петка“ в Сливен.

Миряни от енорията на църквата "Св. Неделя" и жители на Смолян се изкачиха до един от върховете над кв. "Райково" в града за храмовия празник на параклиса "Въздвижение на светия Кръст Господен“. На Кръстовден там бе отслужен водосвет.

Всеки има своя кръст – по-лек или по-тежък. Спасителят казва: "Който иска да върви след мене, да вземе кръста си и ме последва", припомни отец Славчо Проданов в храма "Св. Йоан Рилски" в Търговище.

Христовият кръст се почита като най-голямата светиня вече 17 века, отбеляза отец Николай, който води службата в православния храм "Св. пророк Илия" в квартал "Дивдядово" в Шумен.

