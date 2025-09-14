Местността Кръстова гора и тази година привлече християни от цялата страна на Кръстовден

Местността Кръстова гора и тази година привлече християни от цялата страна за празника Въздвижение на Светия Кръст Господен (Кръстовден). В манастира „Света Троица” празнични литургии бяха отслужени от Пловдивският митрополит Николай и митрополита на островите Лимнос и Св. Евстратий Йеротей III от Гръцката православна църква, както и от игумена на светата обител епископ Висарион, съобщиха от Пловдивската митрополия.

В края на богослужението митрополит Николай се обърна с вдъхновено слово към хилядите поклонници, посветено на спасителното значение на Кръста в живота на човека. Архипастирят на Пловдивска епархия издигна св. Кръст, в който е вградена и частицата от Господния Кръст, и заедно със съслужаващите архиереи се покланяха до земята, пеейки многократно “Господи помилуй”.

Празничните песнопения изпълни митрополитският хор „Св. ап. Ерм” с диригент протопсалт Георги Радев.

По време на тържественото богослужение хилядите свещи, които вярващите бяха запалили, осветяваха околността. Богомолците участваха с внимание и благоговение в светата богослужба.

По традиция вярващи от цялата страна посещават мястото, за да се помолят за прошка и изцеление. Вярва се, че ако човек остане там поне една нощ под звездите, зареден с вяра и любов, отправящ искрена молба към Бога, ще му се даде свише силата да се справи с несгодите, ще получи отговор на молбите си, посочват от Пловдивската митрополия.

Манастирът "Света Троица", известен повече като Троицкия, се намира в местността Кръстова гора в Средните Родопи, на шест километра от село Борово, община Лъки. Местността получава това име заради твърденията, че там е била заровена частица от разпятието на Исус Христос. Тази местност е с надморска височина 1545 м и представлява кръгла поляна, заобиколена от гъсти букови гори. От двете страни на пътя към Кръстов връх, където се намира светият Кръст, в годините бяха изградени 12 параклиса, посветени на светите апостоли.