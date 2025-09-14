Като тръгнем след Христа, нашето иго ще стане благо и бремето ни леко, каза отец Славчо Проданов в Търговище

На Кръстовден - един от четирите празника през годината, посветени на Христовия кръст, миряни се събраха на празнична служба в храм „Св. Йоан Рилски“ в Търговище. Архиерейският наместник на Търговищка духовна околия отец Славчо Проданов пожела и успешна нова учебна година на учениците и учителите и припомни: „Ако Бог е в тях, кой ще е против тях“.

На 14 септември, когато честваме празника Въздвижение на светия Кръст, свещеникът припомни, че след смъртната кръст на Спасителя, животът на човечеството вече преминава под знака на кръста. Колкото и да се лутаме в пустинята на живота, нашият край е в подножието на кръста, каза той.

„Всеки има своя кръст – по-лек или по-тежък. Спасителят казва: "Който иска да върви след мене, да вземе кръста си и ме последва", припомни отец Славчо Проданов. Според него Той е искал да каже, че трябва да вземем тегобите си – мъките, болестите, тежестта на живота и да ги носим.

Пред дошлите в храма архиерейският наместник отбеляза, че земята не е само долина на смеха. Тя е и място на плач, на сълзи. Животът ни не е само песен, животът ни е и страдание, и мъка. „И като тръгнем след Христа, нашето иго ще стане благо и бремето ни леко. С кръста след Него за един по-смислен, по-добър, по-лек живот“, добави свещеникът.

Ние, кръстоносците, не бива, братя и сестри, да бъдем със свити юмруци за отмъщение. Така трябва да бъде и в целия християнски свят. Ние трябва да бъдем като първите последователи на Христа – в една душа и в едно сърце. И заедно да отхвърлим враждата, междуособиците, войните и да живеем мир и обич между всички, призова отец Славчо Проданов миряните в храма в Търговище.