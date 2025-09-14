Христовият кръст се почита като най-голямата светиня вече 17 века, каза отец Николай в храма "Св. пророк Илия“ в Шумен

Христовият кръст се почита като най-голямата светиня вече 17 века, каза отец Николай, който води службата в православния храм "Св. пророк Илия“ в шуменския квартал „Дивдядово“. Той отслужи водосвет на празника Въздвижение на светия Кръст.

В проповедта си пред миряните свещеникът припомни, че пред 326 г. св. Елена, майката на император Константин I Велики, предприема пътуване, по думите му колкото поклонническо, толкова научно и археологическо.

"Тя стига до град Йерусалим. Опитва се да разбере къде е заровен кръста Христов. В началото среща само язвително пренебрежение, сякаш всичко, което се е случвало три века по-рано, е било отдавна забравено. И въпреки това св. Елена намира няколко юдеи, които са запазили спомена за страданието и ѝ показват мястото, наречено Голгота. Започват разкопки, намират трите кръста, тъй като знаете, че Христос е разпнат с още двама човека", каза отец Николай.

Той подчерта, че оттогава, вече 17 века, Христовият кръст се почита като най-голямата светиня. "Парченца от него има по всички части на света, във всички географски ширини, в Шумен също има частица от Христовия кръст", добави свещеникът.

Отец Николай допълни, че много от нашите поговорки пазят спомена за чудодейната сила на кръста. "Една от тези поговорки е "да чукна на дърво" - това дърво не е главата на човека, а е докосването до животворящия кръст. Също и "да ти върви по вода", която показва взаимовръзката между водосвета на днешния ден и началото на учебната година и съответно благословението, което кръстът дава на учениците и не само на тях, но и на младо и старо, на малки и големи. Оттогава е традицията кръстът да излезе от православния храм и да влезе в домовете на православните християни и да ги дарува с благословение, да подкрепи силите и вярата им", каза свещеникът.

Както БТА съобщи, празникът Въздвижение на светия Кръст, наричан Кръстовден, е един от четирите празници през годината, посветени на Христовия кръст: Кръстопоклонна неделя (третата от Великия пост), Велики петък, 1 август и 14 септември.