Подробно търсене

Христовият кръст се почита като най-голямата светиня вече 17 века, каза отец Николай в храма "Св. пророк Илия“ в Шумен

Кореспондент на БТА в Шумен Антоний Димов
Христовият кръст се почита като най-голямата светиня вече 17 века, каза отец Николай в храма "Св. пророк Илия“ в Шумен
Христовият кръст се почита като най-голямата светиня вече 17 века, каза отец Николай в храма "Св. пророк Илия“ в Шумен
Отец Николай води службата в православния храм "Св. Пророк Илия“ в шуменския квартал „Дивдядово“. Снимка: кореспондент на БТА в Шумен Антоний Димов
Шумен,  
14.09.2025 11:32
 (БТА)
Етикети

Христовият кръст се почита като най-голямата светиня вече 17 века, каза отец Николай, който води службата в православния храм "Св. пророк Илия“ в шуменския квартал „Дивдядово“. Той отслужи водосвет на празника Въздвижение на светия Кръст.

В проповедта си пред миряните свещеникът припомни, че пред 326 г. св. Елена, майката на император Константин I Велики, предприема пътуване, по думите му колкото поклонническо, толкова научно и археологическо.

"Тя стига до град Йерусалим. Опитва се да разбере къде е заровен кръста Христов. В началото среща само язвително пренебрежение, сякаш всичко, което се е случвало три века по-рано, е било отдавна забравено. И въпреки това св. Елена намира няколко юдеи, които са запазили спомена за страданието и ѝ показват мястото, наречено Голгота. Започват разкопки, намират трите кръста, тъй като знаете, че Христос е разпнат с още двама човека", каза отец Николай.

Той подчерта, че оттогава, вече 17 века, Христовият кръст се почита като най-голямата светиня. "Парченца от него има по всички части на света, във всички географски ширини, в Шумен също има частица от Христовия кръст", добави свещеникът.

Отец Николай допълни, че много от нашите поговорки пазят спомена за чудодейната сила на кръста. "Една от тези поговорки е "да чукна на дърво" - това дърво не е главата на човека, а е докосването до животворящия кръст. Също и "да ти върви по вода", която показва взаимовръзката между водосвета на днешния ден и началото на учебната година и съответно благословението, което кръстът дава на учениците и не само на тях, но и на младо и старо, на малки и големи. Оттогава е традицията кръстът да излезе от православния храм и да влезе в домовете на православните християни и да ги дарува с благословение, да подкрепи силите и вярата им", каза свещеникът. 

Както БТА съобщи, празникът Въздвижение на светия Кръст, наричан Кръстовден, е един от четирите празници през годината, посветени на Христовия кръст: Кръстопоклонна неделя (третата от Великия пост), Велики петък, 1 август и 14 септември. 

/ТС/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:20 на 14.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация