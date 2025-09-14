Подробно търсене

Параклисът „Въздвижение на светия Кръст Господен", разположен на един от върховете край Смолян, отбеляза днес храмовия си празник

Параклисът „Въздвижение на светия Кръст Господен“, разположен на един от върховете край Смолян, отбеляза днес храмовия си празник
Параклисът „Въздвижение на светия Кръст Господен“, разположен на един от върховете край Смолян, отбеляза днес храмовия си празник
Параклис "Въздвижение на светия Кръст Господен" над кв. Райково в Смолян отбеляза храмов празник, снимка: кореспондент на БТА в Смолян Христина Георгиева
14.09.2025 16:30
Миряни от енорията на църквата "Св. Неделя" и жители на Смолян се изкачиха до един от върховете над кв. "Райково" в града за храмовия празник на параклиса „Въздвижение на светия Кръст Господен“. На Кръстовден бе отслужен водосвет в храма.

Параклисът, намиращ се на един от хълмовете над "Райково", е издигнат през 2008 г. по инициатива на Костадин Куклев. Изграждането му е с дарения и труд от миряни от кв. "Райково" и Смолян. При разкопаването на терена за градежа, в местността е намерен камък с раннохристиянски кръст, който е запазен и поставен като светиня в параклиса, разказаха ктитори. Предполага се, че на върха някога е имало манастир или църква. Изграждането на храма е пример за отдаденост на ктиторската общност, издигайки молитвения дом в местност, в която няма път, а строителните материали са превозвани с магарета и пренасяни на ръце по пътеката.

Това е място с история, тук са минавали стадата на гурбетчиите, които отивали към Бяло море в миналото, разказа пред БТА Мария Консулова.  До параклиса има чешма, която е съградена в памет на гурбетчиите, които не са се завърнали.

Ктиторите се надяват Община Смолян да спази ангажиментите си да се прокара път до светинята, така че има по-добър достъп до храма, посещаван целогодишно от християни. За почистването на терена около параклиса през последните месеци се грижи момче от Смолян. Младежът с библейското име Елеазар посетил наскоро параклиса и решил, че трябва да се грижи за чистота на района. Елеазар обясни пред БТА, че намирайки се в това свято място, почувствал като свое задължение да почиства околностите. Той изкачва хълма по няколко пъти седмично, за да поддържа красивия изглед наоколо. 

