Параклисът „Въздвижение на светия Кръст Господен“, разположен на един от върховете край Смолян, отбеляза днес храмовия си празник

Миряни от енорията на църквата "Св. Неделя" и жители на Смолян се изкачиха до един от върховете над кв. "Райково" в града за храмовия празник на параклиса „Въздвижение на светия Кръст Господен“. На Кръстовден бе отслужен водосвет в храма.

Параклисът, намиращ се на един от хълмовете над "Райково", е издигнат през 2008 г. по инициатива на Костадин Куклев. Изграждането му е с дарения и труд от миряни от кв. "Райково" и Смолян. При разкопаването на терена за градежа, в местността е намерен камък с раннохристиянски кръст, който е запазен и поставен като светиня в параклиса, разказаха ктитори. Предполага се, че на върха някога е имало манастир или църква. Изграждането на храма е пример за отдаденост на ктиторската общност, издигайки молитвения дом в местност, в която няма път, а строителните материали са превозвани с магарета и пренасяни на ръце по пътеката.

Това е място с история, тук са минавали стадата на гурбетчиите, които отивали към Бяло море в миналото, разказа пред БТА Мария Консулова. До параклиса има чешма, която е съградена в памет на гурбетчиите, които не са се завърнали.

Ктиторите се надяват Община Смолян да спази ангажиментите си да се прокара път до светинята, така че има по-добър достъп до храма, посещаван целогодишно от християни. За почистването на терена около параклиса през последните месеци се грижи момче от Смолян. Младежът с библейското име Елеазар посетил наскоро параклиса и решил, че трябва да се грижи за чистота на района. Елеазар обясни пред БТА, че намирайки се в това свято място, почувствал като свое задължение да почиства околностите. Той изкачва хълма по няколко пъти седмично, за да поддържа красивия изглед наоколо.