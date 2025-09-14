Нека молим Кръста Господен да ни пази, призова отец Георги в Разград

Нека молим Кръста Господен да ни пази, да ни закриля и ние да сме уверени, че посрамени няма да бъдем, призова архиерейският наместник за Разградската духовна околия ст. иконом Георги Георгиев в църквата „Св. Николай Чудотворец“ в Разград.

„Днес християнският свят отдава почит и уважение на Кръста Господен – жертвата, на която Христос разкъса човешкия грях. Кръстът, който свързва земята и небето. Кръстът е радост за всички християни, радост и светлина за всички ангелски войнства и ужас за бесове. Днес молим Господ да ни праща усърдие, да праща на всички нас онзи разум, който да осмисля смисълът на Кръста Господен. Нека Бог да ни пази, но и ние да засилим ефекта, смисъла, вярата със силата на Светия Кръст, който е спасение на човечеството. Чрез Кръста дойде радост за целия свят“, отбеляза отец Георги.

Празникът Въздвижение на светия Кръст, наричан Кръстовден, е един от четирите празници през годината, посветени на Христовия кръст: Кръстопоклонна неделя (третата от Великия пост), Велики петък, 1 август и 14 септември. Днешният празник Въздвижение на светия Кръст е установен във връзка с три събития в живота на Христовата църква: чудесното явяване на светия Кръст на император Константин Велики, намирането на Христовия кръст на Голгота, връщането на Неговия кръст от персийски плен.