Христос придаде на кръста ново значение – спасението на целия човешки род, каза Доростолският митрополит Яков в Силистра

Разпъването на Христос придаде на кръста ново значение – спасението на целия човешки род, каза Доростолският митрополит Яков пред миряните в катедралния храм „Св. св. първоапостоли Петър и Павел“ в Силистра. Той отслужи архиерейска света литургия на празника Въздвижение на светия Кръст.

Митрополитът призова миряните на днешния празник да погледнат дълбоко в себе си и да осъзнаят собствената си греховност. Той при помни, че Христос дава на всеки човек ,според силите и немощите му, кръст, който може да понесе, нито по-тежък, нито по-лек. Така никой няма да има оправдание, че кръстът му е бил много тежък.

„Нека в днешния ден, когато въздигаме високо светия кръст, ако е нужно да се покаем пред бога, да го направим. Ако е нужно да пролеем сълзи, защото сме сторили големи грехове, нека пролеем тези благодатни сълзи, за да можем да вървим до Христос и да чуем думите, които чу разбойникът, който беше разпнат на кръста до него – „Днес ще бъдеш с мен в рая“, призова митрополит Яков.

Той пожела Честният и Животворящ Кръст Господен да се въздига високо над епархията и да пази хората от зло миряните.