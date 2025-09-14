Кръстът ни спасява и ни праща в Царството небесно, каза отец Петър в храм "Св. Климент Охридски" в Добрич

Кръстът Господен е превърнал кръстното знамение в свято за нас, православните християни. Именно кръстът ни спасява и ни праща в Царството небесно. Това каза след неделната литургия отец Петър Димитров в храм „Св. Климент Охридски“ в Добрич на днешния празник Кръстовден.

„Разпъването на кръст е една позорна смърт, която се е давала само на престъпници, на разбойници, на убийци. Но на него е щял да бъде разпнат, без да е виновен Иисус Христос. Можете ли да си представите каква е тази любов? Не можете, защото никой от нас няма да пожертва себе си или своето дете. В никакъв случай не би направил това. Но Господ изпраща своя син, който да направи това. Представете си и как се е чувствала Света Богородица, когато вижда своя син разпнат на своята Голгота“, каза свещеникът.

Той разказа и за намирането на Светия кръст от света Елена. „Кръстът, на който е прикован Христос, доста години е бил покрит. Там, на самото място до Божи гроб, има една дупка, в която са хвърляли кръстовете на всички онези, които са били осъдени на смърт чрез разпване. Кръстовете били много на брой. Когато светите Константин и Елена отишли, за да го намерят, царица Елена се обърнала към Бога и казала, че само Кръстът на Иисус ще възкреси починало по-рано дете. Така щели да разберат, че това е светинята, която търсят. Така и става - при допирането на един от кръстовете, детето възкръсва. Така и ние ще възкръснем от мъртвите, както и всеки, които вярва в Бога, ще възкръсне“, посочи още отец Петър.

Свещеникът припомни на миряните всеки ден да мислят за това с каква любов Господ Бог е слязъл на земята, с каква любов е изцерявал и възкресявал и с каква любов е отишъл на Кръста, пожертвал себе си. „Тази любов продължава да бъде толкова безрезервна. Просто трябва да поискаме и ще получим, Господ ще ни помилва и ще ни защити от всяка напаст, която иска да ни навреди. Само трябва да вярваме на Бог в сърцето си. Имаме ли това, имаме всичко“, посочи още отец Петър.

Той благодари на присъстващите, че са били заедно на Божията трапеза. Пожела здраве и успешна нова учебна година на учениците.

Според свещеника в училищата трябва да се изучава религия или вероучение, а не добродетели. Ако се изучава вероучение, децата ще бъдат по-добри и по-възпитани и няма да допуснат в живота си алкохола и наркотиците.

„Молете се на Бог за това и на Св. Богородица, и на св. Климент Охридски също. Българският народ е дал много на света. А днес някак си е заличен от картата на православния свят, защото нашият народ някак си доказано във времето е предател. Предател на вярата си, на църквата си. Може би заради завистта и злобата си, но трябва да се опитаме да махнем ги от себе си, а това ще стане само с безрезервната вяра в Бога“, завърши проповедта си свещеникът.