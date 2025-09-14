От символ на отчаянието кръстът стана фундамент на надеждата, каза отец Йоан в Сливен

От символ на отчаянието кръстът стана фундамент на надеждата. Това каза днес в своята проповед по повод християнския празник Въздвижение на светия и животворящ Кръст Господен (Кръстовден) отец Йоан Петров в храм „Света Петка“ в Сливен. Свещеникът, който е и духовен надзорник на Сливенска епархия, възглави празничната служба и отправи към миряните послания за вярата, любовта и смирението.

Отец Йоан напомни, че още от детството човек търси убежище в топлината и сигурността на родителските обятия, а в зрелите години това убежище намира в прегръдката на небесен Отец. „За всяко дете няма по-сигурно убежище от обятията на неговите родители… Винаги, когато сме се страхували от нещо от заобикалящия ни свят, тичахме при своите родители, за да можем да бъдем отново в тези обятия. Така и когато по-късно в живота се докосваме до божественото, усещаме по-превъзходни, по-съвършени обятия – тези на нашия небесен Отец“, посочи той.

Проповедта продължи с размисъл върху трудния духовен път на християнина, изпълнен с изпитания, но и с Божия подкрепа. „Бог не стои в края на пътя, който е много труден, стръмен, изпълнен с опасности. Но чрез своите небесни ангели и цялото небесно воинство, Той винаги е до нас, за да не се заблудим, защото злото е твърде коварно“, каза отец Йоан.

Той призова вярващите да почерпят духовна сила от Христовата жертва. „Днес отдаваме почит на Кръста Господен, който Христос от нещо позорно превърна в нещо славно. От символ на отчаянието – във фундамент на надеждата. Кръстът не е безизходица, а път към Царството небесно. На Кръста виждаме определението за любов, а това е самият Бог“, допълни свещеникът.

Отец Йоан обърна внимание и на разбирането за любов в съвременното общество. „Любовта, която Христос ни разкри, е жертвена, не егоистична, не дири своето, не подчинява другия. За съжаление, днес огромна част от хората се стремят към егоистична и консуматорска любов, която е демонична. Така не намираме топлина и сигурност, нито можем да изградим здраво семейство, което да устои на житейските бури“, отбеляза той.

Проповедникът завърши словото си с напомняне, че Кръстът е училище за добродетели – смирение, търпение и послушание, които в днешно време често се възприемат като слабости. „Който носи божествената благодат в себе си, знае, че никоя цел не може да бъде добра, ако нараниш някого. Бог е поверил на всекиго кръст, който не е непосилен за него. Но ние имаме за помощник самия Господ“, каза отец Йоан.

Той благослови вярващите и пожела: „Нека чрез ходатайството на нашия Господ Иисус Христос Бог да ни вразумява, да ни дава сили и истинна любов, чрез която да бъдем обединени в Него и да разрушим оковите на злото“.