Само с кръста се спасяваме от нападенията на демоните и от всяка буря на страстите, каза отец Милен от плевенския храм „Света Параскева“

Само с кръста ние се спасяваме ежедневно от нападенията на демоните и от всяка буря на страстите, каза отец Милен от плевенския храм „Света Параскева“в проповедта си на празника Въздвижение на честния и животворящ Кръст Господен (Кръстовден).

Да почитаме кръста означава да вярваме, че кръстният знак е знак на едно потресаващо поражение, което се превръща в победа и тържество. Тайната на християнството и неговата победа е във вярата, че чрез разпнатия Спасител възсиява Божията любов и се откри царството, над което никой няма власт, каза още свещеникът.

Спасителната сила на кръста съпровожда целия ни живот. Всеки от нас носи своя житейски кръст. Под него ние превиваме гръб поради трудностите, болестите и скърбите, с които Господ ни посещава. На всеки от нас се дава кръст според силите му и Господ ни помага да го носим. Затова, винаги, когато падаме под тежестта на скърбите, трябва да се обръщаме към Господ и да молим да ни укрепи в нашето малко кръстоносене, добави отец Милен.

Той допълни, че днес тържествено отбелязваме празника Въздвижение на честния и животворящ Кръст Господен (Кръстовден). Според него около храма се движи множество народ, безчувствен към това светло тържество. Тези хора продължават да живеят своя всекидневен живот, изпълнен с вълнения, с интереси, с радости, които нямат никакво отношение към това, което се случва днес в храма.

Свещеникът каза още, че тези уморени християни вече почти не помнят какво е казал Христос, когато е вървял към разпятието: „В света скърби ще имате, но дерзайте! Аз победих света“.

Ежедневно съгрешавайки, волно или неволно, поддавайки се на различни изкушения от невидими и видими врагове и от собствените си страсти, се чудим къде, в кого и в какво ще намерим помощ и спасение. То е само в Христа и в кръста. Само в безмерната и изкупителна жертва, принесена за нас на кръста, каза отец Милен.

"Нека с вяра и истинско покаяние прибягваме към Христос. Да бъдем всички с кръста си при Христовия Кръст, от сърце да му се поклоним и всеотдайно да му послужим. Нека днес да възпеем: „На твоя кръст се покланяме, Христе, и Твоето свето възкресение възпяваме и славим“, обърна се към миряните отец Милен.