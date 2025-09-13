С обновена материална база ще посрещнат новата учебна година образователните институции в Община Перник

С обновена материална база ще посрещнат новата учебна година училищата и детските градини (ДГ) в община Перник, съобщиха от местната администрация за БТА. Досега са извършени редица текущи ремонти, допринесли за обновяване на материалната база и образователната инфраструктура.

От общинската администрация отбелязват, че скоро бе извършена първа копка, с която се постави началото на изграждането на физкултурен салон към Средно училище с разширено изучаване на чужди езици (СУРИЧЕ) „Д-р Петър Берон“. Проектът включва обособяването на игрище, предназначено за няколко вида спорт, сред които волейбол, футбол и хандбал. Предвидено е и монтиране на трибуни за публика. Съоръжението ще включва още мъжка и женска съблекалня, баня с душове, санитарен възел за трудноподвижни хора, складови помещения и учителска стая.

На финален етап е и ремонтът на басейна в Десето основно училище (ОУ) „Алеко Константинов“. Дейностите обхващат всички помещения, както и полагане на нова хидроизолация, подови настилки, фаянсови плочки, грундиране, шпакловане и боядисване с водоустойчив латекс и др. Работи се и по реконструкцията на външното стълбище и козирката на сградата на ОУ „Г. С. Раковски“.

От Община Перник посочват, че е извършен основен ремонт на покривните пространства на ОУ „Св. Климент Охридски“ в с. Рударци, Детска градина (ДГ) „Пролет“, Технологична професионална гимназия „Мария Кюри“ (основен корпус, административна част и физкултурен салон), източния корпус на ДГ №11 „Знаме на мира“, както и на филиала на ДГ №12 „Радост“ в с. Студена.

Частична подмяна на 400 кв. м. покривна хидроизолация и битумни керемиди е извършена на сградата на Единадесето ОУ „Елин Пелин“. С подмяна на хидроизолация на покрив и дограма, обновено помещение с басейн и нова дворна ограда е най-голямата детска градина на територията на община Перник - „Чуден свят". Значителен ремонт е извършен и в ДГ №11 „Знаме на мира“. Там са подменени хидроизолация на покрива, щрангове на водопровод и отопление. Ремонтира се и помещението към учебното заведение с басейн, както и други стаи, намиращи се в сутерена на сградата.

От администрацията заявиха още, че инвестиции в образователната инфраструктура в община Перник се извършват по процедурата „Училищна STEM среда“, част от Националния план за възстановяване и устойчивост. В тази връзка в Средно училище (СУ) „Темелко Ненков“ е извършен ремонт на стаи, а Пето СУ „П. Р. Славейков“ се е сдобило с мобилни роботи, учебен дрон и др. Базови комплекти по различни дисциплини със съвременна техника са получили още СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон“ и ОУ „Св. Иван Рилски“.

С финансиране от Министерството на образованието и науката е ремонтиран покривът и е извършена частична подмяна на дограма в Седмо ОУ „Г. С. Раковски“. По национална програма „Изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища“, е спечелен проект за създаване на спортна площадка в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Драгичево. По същата мярка продължава изграждането и на новия физкултурен салон в Дванадесето ОУ „Васил Левски“.

От общината коментират, че всички детските градини имат готовност за отоплителния сезон. На локално отопление с течно гориво са ДГ „Пролет“, ДГ №12 „Радост“ и ДГ №14 „Славейче“. За началото на сезона тези детски заведения разполагат с необходимите количества газьол. Централната сграда на ДГ №9 „Калина Малина“ е газифицирана, а с пелети се отопляват ДГ „Валентина Терешкова“ в гр. Батановци и филиалът на ДГ №15 „Райна Княгиня“ в с. Мещица. Останалите десет детски градини са на централно парно отопление. По-голямата част от училищата също са на централно топлоподаване. С отопление на течно гориво са три училища - Седмо ОУ „Г. С. Раковски“ , Шеснадесето ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и ОУ „Христо Ботев“ гр. Батановци. В бюджетите си училищата, които са на локално отопление, са разчели и разпределили допълнителни средства по формулата за осигуряване на горива. В селата Кладница и Ярджиловци директорите организират сключването на договори и доставка на необходимите количества твърди горива, и пелети.

От Община Перник допълниха, че на територията си имат общо 15 детски градини. Функциониращите училища са 15 основни, четири средни и едно спортно. В общината има също две профилирани и пет професионални гимназии, както и три центъра.