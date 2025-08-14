Църквата „Успение Богородично“ в Търговище посреща храмовия си празник с обновена камбанария, видя репортер на БТА. В навечерието на големия християнски празник Успение на Пресвета Богородица – 15 август, е възстановено благолепието на камбанарията, съобщи свещеникът Бисер Христов.

Както вече информира БТА, авариен ремонт на камбанарията започна спешно в края на май. Тогава отец Бисер разказа, че от височина около 30 метра се отчупват метални части от кръста и падат на земята, където ежедневно преминават много хора, създавайки реална опасност за тяхното здраве и живот.

По думите му архитектурната красота на храма често достига своя апогей именно в камбанарията – завършекът, който показва, че църквата не е просто красива земна постройка, а особено място, където се срещат небето и земята. „Камбанарията е като протегната ръка към другия свят – насочва тварното и земното, като моли за присъствие от нетварното и божественото, от Бога. Благодарни сме, че тази „ръка“ стои изправена и вярно сочеща вече 174 години“, сподели протойерей Бисер Христов.

Богослуженията за празника започват днес. От 18:00 ч. ще бъде отслужено всенощно бдение с последованието на „Опело на св. Богородица“. Утре, в празничния ден, ще има света литургия с водосвет. В храма ще бъде осветена и благодарствена трапеза – част от храната ще се раздаде на присъстващите, а друга ще бъде изпратена на болни и хора в нужда.

Много дарители са подпомогнали финансово укрепването и обновяването на камбанарията. „Имената им винаги ще присъстват в нашите молитви“, подчерта свещеникът.