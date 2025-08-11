Стартира гласуването за наградата на зрителите в конкурса за авторска македонска песен на „Пирин Фолк“ Сандански 2025

Стартира гласуването за наградата на зрителите в конкурса за нова авторска македонска песен на третото издание на „Пирин Фолк“ Сандански 2025, съобщиха от пресцентъра на общинска администрация.

Всички изпълнения, които се състезават тази година, могат да бъдат чути и оценени от зрителите в ефира на Фен Фолк ТВ, както и в официалния YouTube канал на медията. Гласуването за наградата на зрителите се извършва чрез SMS на кратък номер 191957, поясняват от администрацията.

По информация на БТА, тази година в конкурса за песен участват 15 участници, а в конкурса за изпълнителско изкуство – също 15. Гласуването ще продължи до края на конкурсната програма, на 31 август 2025 г.

Третото издание на „Пирин Фолк“ ще се проведе на 29, 30 и 31 август в Летния театър на град Сандански. Гост-изпълнители ще бъдат Володя Стоянов, Радостина Николова и Стоян Петков, Ива и Велислава Костадинови, Юри Крумов, Гуна Иванова и Райко Кирилов.

Фестивалът се организира от Община Сандански, Фен Фолк ТВ и Мюзик Медия Клъстер. БТА е медиен партньор на събитието.