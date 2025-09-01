Събитията днес - Свят

ВАРШАВА - Полша отбелязва избухването на Втората световна война, която започна с германските атаки на 1 септември 1939 г., преди 86 години.

МЕКСИКО – Мексиканската президентка Клаудия Шейнбаум изнася първата си реч за състоянието на съюза в Националния дворец.

ТЯНЦЗИН - Лидери от повече от 20 държави и ръководители на 10 международни организации присъстват на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Тянцзин от 31 август до 1 септември.

ВИЛНЮС - Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посещава Литва, където ще се срещне с президента на страната Гитанас Науседа. Те ще посетят границата на страната с Беларус, за да наблюдават подготовката срещу хибридни и конвенционални заплахи.

РИМ - Италианският министър на външните работи и международното сътрудничество Антонио Таяни и външният министър на Палестинската автономна власт Варсен Агабекиан дават пресконференция.