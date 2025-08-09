Община Берковица обяви шестото издание на Националната литературна награда на името на Йордан Радичков

Община Берковица обяви шестото издание на Националната литературна награда за съвременен български разказ на името на Йордан Радичков.

В конкурса ще може да участват всички български автори, издали сборник с разкази през 2024 и 2025 година. Желаещите трябва да изпратят няколко екземпляра от своята книга до общината, жури ще ги оцени, след което остават в библиотека „Йордан Радичков“ в Берковица. Там е обособено специално пространство за сборниците от конкурса.

През миналата година Националната литературна награда „Йордан Радичков“ спечели писателят Деян Енев за сборника „Шейсет разказа“, на второ място бе класирана Здравка Евтимова за „Луничеви разкази“. Трета награда спечели Веселина Седларска за сборника „Животът е тълковен речник“. Ежегодно в конкурса на Община Берковица участват над 50 писатели със свои сборници, като на първия етап журито определя 10 най-добри заглавия, а после от тях излъчва носителят на голямата награда, както и неговите подгласници. Присъжда се и награда за дебютен сборник с разкази, а всички, достигнали до финалния кръг, получават дипломи за отлично представяне.

Националната литературна награда е посветена на големия писател Йордан Радичков, който е номиниран два пъти за Нобелова награда за литература, а разказите му са преведени на повече от 60 езика. Той е роден в близкото до Берковица село Калиманица, което днес не съществува, тъй като е останало на дъното на язовир „Огоста“ при построяването му преди 45 години. Радичков е учил гимназия в Берковица, а приживе неведнъж заявява, че черпи сюжети за творчеството си от „Прекрасния български северозапад“.