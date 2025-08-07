Международната изложба American Art ще представи следвоенно и съвременно американско изкуство в Бургас

Международната изложба American Art ще бъде представена в Бургас от 20 август до 5 октомври 2025 г. в Културен център „Морско казино“. Организатори са Община Бургас и галерия Vivacom Art Hall Oborishte 5.

Официалното откриване на събитието с акцент върху следвоенното и съвременно американско изкуство на 20 август ще бъде съпроводено с музикален акомпанимент от пианиста Антони Дончев и контрабасиста Георги Дончев.

Изложбата включва живопис, скулптура, графика, ситопечат, текстил и лимитирана серия арт постери. Представени са както световно утвърдени имена, свързани с поп арта, абстрактния експресионизъм и съвременното концептуално изкуство, така и български автори, чието творчество се развива в диалог с американската художествена сцена. Това са Хубен Черкелов, който живее и работи в Ню Йорк и е познат с творби, използващи изображения от банкноти и политически символи, и Евгени Йонов – художник и куратор, чиято работа се развива в сферата на съвременното изкуство и визуалната критика.

Сред представените автори са още Христо Явашев – Кристо (1935–2020), известен с мащабните си проекти за опаковане на сгради и природни обекти, Анди Уорхол (1928–1987), водеща фигура в поп арта; Кийт Харинг (1958–1990), художник и активист, свързан с уличната култура и социални теми, Джим Дайн (р. 1935), автор на образи със символен и личен характер; Вилем де Кунинг (1904–1997), представител на абстрактния експресионизъм, Тиери Гета, известен като Mr. Brainwash (р. 1966), съчетаващ елементи от поп културата и уличното изкуство, Робърт Марс (р. 1969), създател на колажи с носталгични образи от американската история, Хънт Слоунъм (р. 1951), известен със сериите си с животински мотиви, Рупърт Смит (1953–2002), дългогодишен сътрудник на Уорхол, работил с техниката ситопечат, Стивън Уилсън (р. 1979), автор на текстилни произведения с концептуален заряд и Дон Кен (р. 1956), белгийски художник, чието творчество разглежда теми като идентичност, уязвимост и психично здраве чрез ярки, експресивни образи.

Изложбата е част от културната програма на Община Бургас за 2025 г. и е свързана с подготовката на града за кандидатурата му за Европейска столица на културата през 2032 г., допълват от пресцентъра на общинската администрация.

БТА припомня, че за първи път изложбата American Art с куратор Деница Гергова бе представена в София през 2023 г.