Нидерландските морски пристанища имат малко по-малко товари за обработка

Миналата година беше по-малко натоварена за нидерландските морски пристанища. През 2024 г. бяха внесени по-малко петрол, газ и въглища, а също така бяха транспортирани малко по-малко стоки от чужбина. Контейнерният транспорт обаче бе в подем. Това се казва в обзор на информационния сайт „Ню“.

Данните на статистическата служба на страната показват, че общият обем на входящите и изходящите стоки през нидерландските пристанища през 2024 г. е спаднал с 1,1 процента до 577 милиона тона.

Спадът се дължи главно на по-малкото количества въглища, газ и петрол, влизащи в пристанищата. От САЩ е влизал повече петрол, докато доставките от Обединеното кралство са намалели с почти 10 на сто.

Най-големият спад е отчетен в пристанището на Ротердам, на което се падат около 78 на сто от целия такъв оборот на стоки в Нидерландия. Там обемът е спаднал с 0,8 на сто.

Само в пристанищата на Флисинген и Тернойзен е отчетен по-голям обем работа в сравнение с предходната година.

Контейнерите набират популярност

Докато претоварването на петрол, газ и въглища е намаляло, търговията с контейнери през 2024 г. е отбелязала силен ръст. Броят на контейнерите е нараснал с 4,1на сто.

Китай е бил най-важната страна на произход: почти 30 процента от всички стоки в контейнери са дошли оттам. Това е увеличение с над 8 на сто в сравнение с предходната година.

САЩ остава най-големият доставчик на стоки за Нидерландия. През 2024 г. 14,1 на сто от всички внесени стоки са дошли от САЩ.

Русия, някога най-важният доставчик на петрол и въглища, е отстъпила още повече поради европейските санкции. Само 3,2 на сто от общия внос на Нидерландия е дошъл оттам.