Разчистени са скалните късове, паднали в квартал "Чолаковци" и в подножието на Балдуиновата кула във Велико Търново

Паднали скални късове има по улица "Сан Стефано" в квартал "Чолаковци" и в района на парк “Мини България” във Велико Търново. Те са повредили част от оградата на крепостта „Царевец“ и са нанесли поражения върху таксиметров автомобил. Пострадали няма, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на полицията във Велико Търново.

Със специализирана техника, падналите скални късове на ул. "Сан Стефано" и на ул. "Св. Климент Охридски" - под Балдуиновата кула, вече са премахнати, уточниха от Община Велико Търново. Заради продължаващите близо две денонощия дъждове в региона се активизираха свлачища, които временно блокираха пътища, а след подадените сигнали пътните отсечки са разчистени. Продължава наблюдението на речните нива, въпреки обилния дъжд, засега опасност от преливане на река Янтра и притоците ѝ няма, уточниха за БТА от Общината.