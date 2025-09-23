С членството в еврозоната България ще се възползва от улеснен търговски оборот за фирмите от сектор отбрана, каза министър Атанас Запрянов

С членството в еврозоната България ще може да се възползва от улеснен търговски оборот за фирмите от сектор отбрана, каза министърът на отбраната Атанас Запрянов във Велико Търново, където се състои среща от Националната информационна кампания за въвеждането на еврото в България.

Търговията с отбранителни продукти ще се извършва без превалутиране в рамките на ЕС, което ще подпомогне интеграцията във военното сътрудничество, каза Запрянов. Той отбеляза, че ще бъде налице повишена устойчивост срещу хибридни заплахи и допълни, че това е елемент на икономическата сигурност, която е неразделно свързана с националната ни отбрана.

Членството на България в еврозоната означава по-дълбоко ниво на икономическа и политическа интеграция в рамките на ЕС, както и възможност за съвместно придобиване на въоръжения и индустриално сътрудничество. Това носи редица предимства за България, като икономии от мащаба, по-добри условия на договорите, провеждане на мисии и учения, свиване до минимум на възможностите за корупция, обясни министърът. Според него друго предимство от членството в еврозоната се свързва с укрепването на европейската отбранителна индустриална база.

В момента има ден на отворените врати за чуждестранни компании в България, защото "Бялата книга за европейската отбрана - Готовност до 2030 г." и планът за превъоръжаване на Европа (ReArm Europe) изискват компаниите да засилят своето сътрудничество, да се създаде единен европейски отбранителен пазар и да работим заедно за иновации и модернизации, каза министърът на отбраната.

Въпреки, че членството в еврозоната няма директни връзки с отбранителната политика, все пак икономическата стабилност, фискалната гъвкавост, достъпът до финансиране и интеграцията, които тя осигурява, могат да подобрят способността на България да участва и да се възползва от отбранителните инициативи на ЕС, обясни Атанас Запрянов.