Митовете относно еврото, работата на вендинг машините от догодина и превалутирането бяха сред темите на срещи във Велико Търново, Самоков, Малко Търново, Брегово, Велинград, Павел баня

Митовете относно въвеждането на еврото, как ще работят вендинг машините от 1 януари 2026 година и процесите, свързани с превалутирането и разплащането след присъедияняването към еврозоната бяха сред темите, обсъдени в рамките на днешния ден на информационни срещи из страната. Срещи, част от Националната кампания за въвеждането на еврото в България, днес се проведоха във Велико Търново, Самоков, Малко Търново, Брегово, Велинград и Павел баня.

Финансовият министър Теменужка Петкова развенча няколко мита, разпространявани сред хората, които са против въвеждането на еврото, по време на информационна среща във Велико Търново. По думите на Петкова, твърдението, че приеаменато на еврото ще вдигне цените е невярно, тъй като цените на стоки и услуги се влияят от редица други икономически фактори. Финансовият министър опроверга твърденията, че някои ще открадне парите на гражданите, съхранявани в български левове в процеса по превалутиране, както и мненията, че България ще стане по-бедна заради еврото.

Няма държава членка от Европейския съюз, която се е присъединила към еврозоната и в която стандартът на живот на нейните граждани или икономическият растеж на страната да бележи спад, а тенденцията е точно обратната, каза Теменужка Петкова във Велико Търново.

Еврозоната със сигурност няма да направи с магическа пръчка по-добър туризма, но ще подчертае предимствата му и много по-лесно бизнесът ще общува с другия бизнес, когато това се извършва в една обща валута за най-големите икономики, каза министърът на туризма Мирослав Боршош, който също взе участие в срещата във Велико Търново.

Според министъра на електронното управление Валентин Мудров, който участва на срещата във Велико Търново, еврото ще даде на нашата държава предвидимост в цените, в търговията и в инвестициите, както и ще водеве ди премахване на рисковете и ще засили доверието в България като сигурна и модерна икономическа среда.

По думите на министъра на отбраната Атанас Запрянов по време на срещата във Велико Търново, въпреки, че членството в еврозоната няма директни връзки с отбранителната политика, все пак икономическата стабилност, фискалната гъвкавост, достъпът до финансиране и интеграцията, които тя осигурява, могат да подобрят способността на България да участва и да се възползва от отбранителните инициативи на ЕС.

Двойното обозначение на цените и правилното изчисление на обменния курс лев-евро ще бъдат на фокус през следващите седмици, тъй като наближава 8 октомври, когато приключва гратисния срок за извършване на контролни действия и санкции при констатиране на пропуски, припомни заместник-министъра на икономиката Дончо Барбалов във Велико Търново. Мотивирани сме когато започнат проверките, да има единични случаи на констатирани нарушения, добави той.

Работим изключително интензивно по подготовката за обмяна на левове в евро още от началото на тази година, каза днес Илия Лингорски, член на Управителния съвет на Българска народна банка (БНБ), който също взе участие на срещата във Велико Търново.

Кметът на старата столица Даниел Панов приветства гостите и подчерта, че процесът към пълноправното членство и интеграцията на България към Европейския съюз с влизането в еврозоната и въвеждането на еврото вече е в най-важната си фаза.

По време на информационната среща в град Самоков, част от Националната кампания, бе отправен въпрос отосно работата на вендинг машините от 1 януари догодина. Експертите на Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите (КЗП) уточниха, че всички вендинг машини и автомати на самообслужване са задължени да работят само в евро, като няма да има възможност през месец януари тези машини да работят и в левове. Експертът от КЗП Жанета Садразанова обясни пред аудиторията, че всички средства на банкови сметки ще се преобразуват автоматично от лева в евро по фиксинга 1 евро = 1,95583 лева, добавяйки, че Българската народна банка (БНБ) ще обменя без такса левове в евро от 1 януари 2026 година, а търговските банки и Български пощи ще обменят левове в евро без такса за период от шест месеца.

В рамките на информационната среща в Павел баня, част от Националната кампания, главният инспектор в КЗП - Стара Загора Васил Донев поясни пред аудиторията, че от 8 август 2025 г. до 8 август 2026 г. цените трябва да се изписват едновременно в левове и евро, при това с еднакъв размер, шрифт и цвят, за да няма подвеждаща информация. Той обърна внимание, че най-предизвикателен ще бъде месец януари 2026 г., когато левът и еврото ще циркулират едновременно като законно платежно средство. Това ще затрудни най-вече собствениците на магазини за бързооборотни стоки, тъй като търговците ще трябва да връщат рестото основно в евро. Изключение ще има само когато в момента не разполагат с достатъчно евро, тогава рестото може да бъде дадено в левове.

Старши инспекторът в КЗП Свилен Иванов подчерта по време на информационна среща в Брегово, че превалутирането на цените трябва да се извърши с всички цифри на официалния валутен курс: 1,95583, обяснявайки, че ако дадена цена от 10 лева е обявена като 5 евро, това е некоректно и всеки може да подаде сигнал до КЗП.