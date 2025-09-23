Въпроси за правилното двойно етикетиране зададоха жители на Брегово по време на информационна среща за еврото

Въпроси за правилното двойно етикетиране зададоха жители на Брегово по време на информационна среща за въвеждане на еврото, организирана от Комисията за защита на потребителите (КЗП). В срещата участва и директорът на офиса на Националната агенция за приходите (НАП) във Видин Ирена Илиева.

Според гражданите се забелязва различна практика на изписване на цените в евро и в лева. Старши инспекторът в КЗП Свилен Иванов обясни, че няма изрично правило коя цена да е отгоре и коя отдолу, но шрифтът, фонът и размерът трябва да бъдат еднакви.

Ирена Илиева отбеляза, че основните функции, които НАП ще изпълнява, са в две направления. Едното е да следи спазването на изискванията за издаване на фискални бонове с двете стойности – в лева и в евро, както и официалния валутен курс през периода на двойното обозначаване на цените на стоките и услугите. Втората важна функция, касаеща гражданите, е осъществяването на контрол върху ценообразуването. На НАП е вменена функцията да следи за необоснованото повишаване на цените. Призоваваме ви да сигнализирате, когато смятате, че има необосновано повишаване на цените. Всеки сигнал ще бъде проверен, като се прави анализ дали има обективни икономически причини за поскъпването или просто е необосновано вдигане на цените, отбеляза Илиева. И уточни, че предвидените в закона санкции са големи.

По думите й системите на НАП са напълно готови за въвеждане на еврото. Предприети са всички технически действия, така че след 1 януари бизнесът и гражданите ще продължат да ползват безпрепятствено услугите във връзка с изпълнение на техните данъчно-осигурителни задължения, да получават необходимите им данни, справки и др. Няма да има прекъсване, както и технически затруднения, увери още Ирена Илиева.

Бизнесът и гражданите могат да използват наличната на официалния сайт на агенцията информация, както и на сайта за въвеждането на еврото в България: www.evroto.bg. Публикувани са и доста въпроси и отговори, като са засегнати почти всички аспекти на това, което би интересувало един човек, обясни директорът на офиса на НАП във Видин.

Свилен Иванов подчерта, че превалутирането на цените трябва да се извърши с всички цифри на официалния валутен курс: 1,95583. Той обясни, че ако дадена цена от 10 лева е обявена като 5 евро, това е некоректно и всеки може да подаде сигнал до КЗП.

Превалутирането в банките ще стане автоматично. Договорите остават без промяна, като сумата за плащане се преизчислява в евро и не е необходимо преподписване, каза Иванов. През месец януари 2026 г. ще има възможност да се плаща и в двете валути. До 8 август 2026 г. цените ще бъдат обявени и в евро и в лева, но ще се пазарува само в евро. Изключение за двойното обявяване на цените е направено само за таксиметровите услуги, върху бандерола на тютюневите изделия, на етикетите на електронните везни, както и за светлинните табла на бензиностанциите. Но цените на горивата трябва да са обявени по подходящ начин и в лева и в евро в самите бензиностанции, поясни Иванов. Основно правило на всеки потребител е да има предварителна информация за характеристиките на стоките, вкл. и за цената. Това е залегнало в основата на потребителското законодателство, като всеки гражданин може да подава жалби и сигнали, отбеляза в заключение Свилен Иванов.

Следващата информационна среща в област Видин за въвеждане на еврото в България е в град Димово на 30 септември.