Учители, лекари и инженери се търсят в Монтанско

Предимно учители, лекари и инженери се търсят от висококвалифицираните специалисти в Монтанско, съобщи за БТА директорът на Бюрото по труда в Монтана Светла Узунова.

Общо четири фирми от Монтана и региона са обявили, че търсят инженери – фирма „Пътинженеринг М“ е обявила едно работно място за инженер по строителство, фирма „Проучване и добив на нефт и газ“ АД търси енергетик, фирма „ЗАИ“ АД Берковица - технолог-химик, а фирма „Плесека“ ЕООД-Монтана - машинен инженер.

Държавната болница „Д-р Стамен Илиев“ в Монтана търси 12 лекари със специалностите „Пневмология и фтизиатрия“, „Ендокринология“, „Акушерство и гинекология“, „Педиатрия“, „Кардиология“, „Психология“, „Ортопедия“, „Обща и клинична патология“, „Вътрешни болести“, „Рехабилитационна медицина“, „Магистър-фармацевт“ и „Клинична лаборатория“. Училища и детски градини от региона са обявили 13 свободни работни места за учители, пет от които търси Професионалната гимназия по транспорт „Владимир Минчев“ в село Владимирово, община Бойчиновци.

Узунова заяви, че част от частните фирми в момента са във ваканция и не подават информация за свободни работни места за висококвалифицирани специалисти.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители. "Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 хил. жители.