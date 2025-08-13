С футболен турнир започна програмата на Празника на град Мадан и Деня на миньора

Програмата на традиционния Празник на град Мадан и Ден на миньора започна с финални срещи от футболен турнир, съобщи за БТА Елена Узунова от Общинската администрация. Кулминацията на тържествата в миньорския град предстои от 21-ви до 23 август, за когато е предвидена концертна програма.

На 21 август ще бъдат поднесени венци и цветя пред паметниците на личности, свързани с историята на Мадан и „Горубсо", Ангел Янакиев и Клаудия Дроздева и пред паметната плоча на загиналите при трудови злополуки миньори. В градската библиотека ще бъдат наградени победителите от литературния конкурс „Мадан – кътче от рая”. В празничния афиш е включено и представяне на книгата „Детето и книгата“ на д-р Христо Каменов. „Горубсо – Мадан" обявява ден на отворените врати на 22 август в рудник „Петровица“. В същия ден туристическите забележителности в миньорския град ще работят с удължено работно време. До 20:00 часа ще посрещат посетители Кристалната зала, рудник „Сполука“, Музеят на рудодобива и пещерата.

Тези забележителности, свързани с историята на миньорския град, получиха голяма популярност и привличат все повече туристи, коментира Елена Узунова. Според нея туристическият поток в Мадан е увеличен неколкократно след откриване на туристически обекти, които са единствени по рода си в страната. Туристи от цялата страна, както и българи от чужбина, пристигащи за летни отпуски, преминават през забележителностите, представящи развитието на рудодобива в района. Сред посетителите са както хора, работили някога в мините на Мадан, така и младежи, които искат да се запознаят с местата, в които са се трудили родителите им като миньори преди десетилетия, уточниха от Община Мадан.