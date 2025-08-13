По-малко от 15 процента от обявените свободни работни места в бюрата по труда в Търговищко са за хора с висше образование. В област Търговище и до 50 км разстояние се търсят близо 150 човека за работа на различни позиции, като при изискванията за едва 20 от тях е упоменато наличието на висше образование, е видно от справка на трите дирекции „Бюро по труда“ (ДБТ) в региона – в Търговище, Попово и Омуртаг, разпространена до медиите.

Най-много свободни работни места са обявени в бюрото по труда в областния град Търговище. Търсят се общо 84 работници, като за половината от тях няма специфични изисквания. За 40 пакетировачи и двама перачи е посочено, че кандидатите могат да бъдат дори без образование. Има позиции за хора с начално, основно и със средно образование.

Висше образование е необходимо за кандидатстване за една позиция за експерт „Програми и проекти“, за учител в група за целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап и за три учителски места по различни дисциплини на деца и ученици с увреден слух. Обявени са и свободни работни места за геолог, геодезист и инженер строителство на сгради и съоръжения. Позициите са обявени по чл. 38 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ), като сред изискванията е и владеенето на английски език.

В дирекция „Бюро по труда“ (ДБТ) в Попово, която обслужва общините Попово и Опака, са обявени 30 свободни места. Търсят се уредник музей и екскурзовод с висше образование в специалност „История и археология“ или „Социология, антропология и науки за културата“. С висше образование в специалност „Архитектура, строителство и геодезия“ е обявена позиция за младши експерт. Също за висшисти са и свободните работни места за лекар обща медицина, инженер металург и електромеханик, като последните две са по чл. 38 от ЗХУ.

За останалите свободни работни места са описани изисквания за основно, средно или средно професионално образование. При някои се изисква и наличие на шофьорска книжка, а други са подходящи за хора с увреждания.

В ДБТ-Омуртаг, обслужваща населението на общините Омуртаг и Антоново, са обявени пет позиции за учители – по изобразително изкуство, английски език, химия и опазване на околната среда, български език и литература и по физика и астрономия. Мястото за учител по физика е подходящо за външен лектор, като трудовата заетост е за срок от девет месеца, е описано в съобщението. Висше образование се изисква и за кандидатстване за едно място за специалист „Социални дейности“.

Сред обявените свободни работни места има за работници в кухня, готвач и помощник готвач, за сервитьори и чистач/хигиенист. Търсят се също електромонтьори, общи работници, шофьори и др.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.