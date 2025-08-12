Развитието на устойчивия туризъм в контекста на приемането на еврото ще бъде тема на дискусия в Министерството на околната среда и водите

Дискусия на тема „Еврото, околната среда и устойчивият туризъм: Нови хоризонти в обща валута“ ще се състои днес от 11:00 часа в зала „Европа“ на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Събитието е по инициатива на министрите на околната среда и водите Манол Генов и на туризма Мирослав Боршош с експертната подкрепа на Министерството на финансите. Участие ще вземат кметове на общини, които провеждат активна политика по развитие на устойчив туризъм.

По време на дискусията ще се обсъдят ефектите от въвеждането на еврото върху развитието на устойчив туризъм и същевременно опазването на природните ресурси. Акцент в разговорите ще бъде и потенциалът за съвместни зелени проекти в новата икономическа рамка.

Съвременният туризъм не може да се случи без ефективна свързаност, достъпност и чистота, а най-добре нуждите на местната власт се разбират, когато си на място, каза в края на юли министърът на туризма Мирослав Боршош по време на изнесеното заседание на парламентарната Комисия по туризъм в Созопол.