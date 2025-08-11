В община Петрич започва кампания за разделно събиране на отпадъци, съобщиха от общината. Основната цел на инициативата е да ангажира гражданите с каузата за разделно събиране на отпадъци, а отношението на хората към опазването на околната среда да се промени трайно, уточниха от администрацията.

Кампанията започва от петричкото село Беласица. Идеята е тази инициатива да се проведе експериментално, в рамките на един месец. На всяко домакинство ще се раздаде жълт и зелен чувал и ще се проведе информационна кампания за разделното събиране на отпадъците. В жълтите контейнери и чували ще се събират опаковки от хартия, пластмаса и метал, а в зелените - стъкло.

След това отделен автомобил ще събере отпадъците. Идеята е това да стане практика, каза за БТА Величка Спасова, временно изпълняваща длъжността кмет на село Беласица. Тя поясни, че инициативата се провежда в средно голямо населено място, за да се прецени какъв ще бъде ефектът. В село Беласица живеят около 1 000 човека, информира още Спасова.

Кампанията е стъпка към въвеждането на нов начин на изчисляване на такса "смет", който ще бъде въведен в началото на следващата година. Тя ще се базира на принципа "замърсителят плаща повече", уточниха от общината. Това означава, че колкото по-малко отпадъци се изхвърлят, толкова по-ниска ще бъде таксата за битови отпадъци през следващата година. В тази връзка започва събиране на декларации за новия модел на такса битови отпадъци, влизащ в сила от 2026 г.

Законодателят е определил три нови начина за изчисляване на таксата за битови отпадъци. Първият начин за изчисляване зависи от индивидуално определено количество битови отпадъци (вкл. чрез торби с вместимост). Следващият се съобразява с броя и вместимостта на съдовете и честотата на извозване, а третият начин за изчисляване на такса отпадъци се определя според броя ползватели на услугата в имота.

В тази връзка Община Петрич започва кампания по събиране на декларации, които ще послужат за бъдещото изчисляване на такса битови отпадъци.

Срокът за подаване на информацията е от 07.08.2025 г. до 30.09.2025 г. Информация и съдействие, гражданите могат да получат на място в Дирекция „Местни данъци и такси“ или на тел. 0745/ 60570, съобщават още от общинска администрация.