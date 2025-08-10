В Симитли ще бъде изграден нов православен храм, който ще носи името „Възкресение Лазарово“, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация. Първата копка ще е утре в 10:00 часа, а църквата ще бъде построена на територията на в гробищния парк на града.

Символичната първа копка ще направят Негово Високопреосвещенство Неврокопския митрополит Серафим, кметът на община Симитли Апостол Апостолов и народният представител Стефан Апостолов. Събитието ще отбележи старта на един дългоочакван проект, който ще осигури ново духовно средище за жителите на града и ще отдаде почит към православната традиция, посочиха от Общината.

Според християнския календар Свети Лазар е един от най-обичаните светци – верен на Иисус Христос.

Очаква се църквата да се превърне в значимо духовно средище, а началото на строителството ѝ е важна стъпка към съхраняване на християнската идентичност и традиции в региона, допълниха от администрацията.

В края на месец април Негово Високопреосвещенство Неврокопски митрополит Серафим освети на Томина неделя, точно седмица след Великден, новия параклис в Цветановска махала на кв. „Ораново“ в Симитли. Параклисът е наречен на покровителя на българския народ – свети Йоан Рилски Чудотворец, и е изграден по желание и по волята на жителите на махалата. В словото си след освещаване на параклиса митрополит Серафим пожела той да бъде място, където да се пренасят молитви, хората да изразяват благодарността си и всичко, което е в израз на вярата им.