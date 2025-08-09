Един e загинал при катастрофа през изминалото денонощие, съобщават от МВР

Един човек е загинал при катастрофа през изминалото денонощие, съобщават от Министерството на вътрешните работи (МВР) на сайта си.

В страната са станали 26 произшествия, при които са пострадали 39 души. В София леките катастрофи са 20, тежките - две. Двама са пострадали.

От началото на месеца в страната са станали 193 пътнотранспортни произшествия, при които са ранени 39 човека и един е загинал.