Един e загинал при катастрофа през изминалото денонощие, съобщават от МВР

site.btaЕдин e загинал при катастрофа през изминалото денонощие, съобщават от МВР
Един човек е загинал при катастрофа през изминалото денонощие, съобщават от Министерството на вътрешните работи (МВР) на сайта си.
В страната са станали 26 произшествия, при които са пострадали 39 души. В София леките катастрофи са 20, тежките - две. Двама са пострадали.
От началото на месеца в страната са станали 193 пътнотранспортни произшествия, при които са ранени 39 човека и един е загинал.
/ТНП/
