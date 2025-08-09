Подробно търсене

Един e загинал при катастрофа през изминалото денонощие, съобщават от МВР

София Господинова
Снимка: Минко Чернев/БТА (архив)
София,  
09.08.2025 10:51
 (БТА)

Един човек е загинал при катастрофа през изминалото денонощие, съобщават от Министерството на вътрешните работи (МВР) на сайта си.

В страната са станали 26 произшествия, при които са пострадали 39 души. В София леките катастрофи са 20, тежките - две. Двама са пострадали.

От началото на месеца в страната са станали 193 пътнотранспортни произшествия, при които са ранени 39 човека и един е загинал.

 

/ТНП/

Към 11:03 на 09.08.2025 Новините от днес

