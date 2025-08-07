Подробно търсене

Временно движението по пътен възел Петрич-Мелник се осъществява в една лента заради катастрофа

Кореспондент на БТА в Петрич Деница Кючукова
БТА, архив, Снимка: Кореспондент на БТА в Разград Ванеса Димитрова
Петрич,  
07.08.2025 15:52
 (БТА)

Временно движението по път III-108 пътен възел "Петрич- Мелник“  – Петрич се осъществява двупосочно в една лента поради пътнотранспортно произшествие, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Водачите трябва да се движат с повишено внимание, като следват указанията на пътна полиция. От пресцентъра на Областна дирекция на МВР-Благоевград уточниха за БТА, че са катастрофирали два автомобила. Нанесени са материални щети. 

Тази сутрин временно ограничено беше и движението по път  I-1 Симитли – Кресна, в района на Кресненското ханче. То се осъществяваше двупосочно в една лента поради пътнотранспортно произшествие, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". В момента движението в участъка е възстановено.

/ВД/

