Турските власти започнаха разследване срещу момичешка музикална група заради "непристойно поведение"

Магдалена Димитрова
Снимка: AP Photo/Lindsey Wasson. Снимката е илюстративна.
Истанбул,  
08.09.2025 10:21
 (БТА)

Прокуратурата в Истанбул започна разследване срещу момичешка музикална група "Манифест" (Manifest) след концерт в истанбулската община Шишли заради „неприлични действия“ и „ексхибиционизъм“, предаде Анадолската агенция.

В изявление на прокуратурата се посочва, че танците и сценичните изпълнения на групата „представляват атака срещу благоприличието и морала, обиждат чувствата на скромност и целомъдрие и биха могли да окажат отрицателно влияние върху децата и младите хора“.

Новата шестчленна група "Манифест" стана известна благодарение на телевизионното състезание „Big5 Türkiye“, отбелязва Франс прес.

