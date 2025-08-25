Подробно търсене

Румънците не обичат да работят извънредно, показват данни на Евростат

Кореспондент на БТА в Букурещ Мартина Ганчева
Илюстративна снимка: Милена Стойкова/БТА
Букурещ,  
25.08.2025 17:21
В Румъния само 1,8 процента от заетите работят повече от 49 часа седмично, което е доста под средното за Европа ниво от 6,6 на сто. Това показват данните на Евростат, цитирани от Диджи24. Според медията обяснението за тази тенденция се крие в структурата на пазара на труда.

Докато Гърция, Кипър и Франция имат съответно 12,4, 10 и 9,9 процента, Румъния е по-близо до България, Латвия и Литва с 0,4, 1 и 1,4 процента. Последните три страни са единствените, където работещите хора имат по-малко извънреден труд от румънците.

Важна роля играят структурата на заетостта и големият брой служители в публичния сектор, където графикът е фиксиран и извънредният труд е рядкост, отбелязва Диджи24.

 

/СУ/

