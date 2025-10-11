Енцо Фернандес напусна лагера на Аржентина заради контузия

Централният полузащитник на Челси и Аржентина Енцо Фернандес напусна лагера на националния отбор поради контузия и се е завърнал в клубния си тим, съобщиха аржентинските медии.

24-годишният футболист има проблем с коляното и няма да участва в приятелския мач срещу Пуерто Рико, който ще се проведе в нощта на сряда, 15 октомври.

В приятелския мач срещу Венецуела (1:0) Енцо Фернандес започна като титуляр и игра 78 минути. Единственият гол падна в 31-ата минута, отбелязан от полузащитника Джовани Ло Селсо след асистенция на нападателя Лаутаро Мартинес.