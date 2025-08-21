Подробно търсене

Марин Милков
В България са се полагали най-малко допълнителни часове труд през 2024 г. от всички страни в ЕС, по данни на Евростат
Графика: Евростат
Брюксел,  
21.08.2025 13:55
 (БТА)

През 2024 г. в България са се полагали най-малко допълнителни часове труд сред трудоспособните граждани на Европейския съюз (между 20 и 64 годишна възраст) от всички държави в Европейския съюз (EС), показват данни на Евростат, публикувани днес. У нас делът на служителите, работили над 49 часа седмично, е 0,4 на сто през миналата година.

Според данните на Евростат през 2024 г. 6,6 на сто от заетите на възраст между 20 и 64 години в страните от ЕС са се трудили повече часове на основното си работно място. Увеличените трудови часове се отнасят за онези служители, които обикновено работят по 49 часа или повече на седмица, уточняват от европейската статистическа служба.

Този дял на работещите повече от 49 часа на работното си място е намалял с течение на времето - от 9,8 на сто през 2014 г., 8,4 на сто през 2019 г. и 7,1 на сто през 2023 г.

В страните от ЕС Гърция има най-висок дял на работници с допълнителни трудови часове (12,4 на сто), следвана от Кипър (10 на сто) и Франция (9,9 на сто). С най-малко допълнителни трудови часове, освен България, са Латвия (1 на сто) и Литва (1,4 на сто).

По-висок е делът на самостоятелно заетите лица, трудили се повече часове (27,5 на сто от всички самонаети служители) в сравнение с наетите лица (3,4 на сто от всички заети лица).

Продължителното работно време е най-често срещано при квалифицираните работници в селското, горското и рибното стопанство (26,2 на сто от всички квалифицирани работници в селското, горското и рибното стопанство) и мениджърите (21,1 на сто), отчитат от Евростат.

/БП/

