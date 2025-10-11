Турски военни може да участват в международна мисия за наблюдение на примирието в Газа

Турски военни може да се присъединят към международна мисия за наблюдение на примирието, постигнато между Хамас и Израел в ивицата Газа, пишат турски медии.

„Тази структура, която ще включва турски войници, ще бъде сформирана с участието на различни държави, а Турция ще участва в области като хуманитарна помощ, оценка на жертвите и наблюдение на прекратяването на огъня”, посочва сайтът Хаберлер.

Турският външен министър Хакан Фидан заяви в четвъртък в Париж, че „екип, съставен от Съединените щати, Египет, Турция и Катар, ще играе ролята на посредник, отговорен за осигуряване на прилагането на детайлите на споразумението и ще ги обсъди с двете страни“ – Израел и палестинското движение „Хамас“.

Като припомня проправителственият вестник „Йени Шафак“, процесът на прекратяване на огъня ще се осъществи в рамките на триетапен план, който ще включва хуманитарни, политически и военни аспекти.

“Турция ще участва и в трите етапа, като по-специално ще играе активна роля в гражданската координация и военния надзор. В този контекст се планира да се предприемат стъпки в рамките на Организацията на обединените нации (ООН) или НАТО, ако е необходима потенциална инициатива за сигурност”, пише проправителствения вестник „Йени Шафак“.

В първия етап според публикацията се предвижда Турция да поеме задачите по отварянето на коридорите за доставка на хуманиарните помощи, издирване на хора и контрол по спазването на прекратяването на огъня.

„В турския парламент ще бъде внесено предложение за предоставяне на правомощия на турски военни да участват в мисията за Газа”, заяви председателят на групата на управляващата Партия на справедливостта и развитието Абдула Гюлер пред държавната телевизия и радио ТРТХабер.

По думите му в предложението, по което работят Министерството на националната отбрана и Националната разузнавателна служба (МИТ), ще бъдат фиксирани срокът и броят на турските военни в мисията. Очаква се то да бъде внесено в най-кратък срок в Меджлиса за гласуване от турските депутати.

„Ако предложението бъде одобрено и влезе в сила, това ще означава, че след 105 години Турция ще се завърне в Палестина и ще се отвори нова страница”, допълни турският депутат.