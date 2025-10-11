„Сръбска листа“ ще обжалва избора на зам.-председател на косовския парламент от сръбската общност

Подкрепяната от Белград партия на косовските сърби „Сръбска листа“ ще обжалва избора на Ненад Рашич за заместник-председател на косовския парламент вчера. Това съобщи зам.-председателят на „Сръбска листа“ Игор Симич, цитиран от регионалната телевизия Ен 1.

Според Симич изборът на Рашич, представител на Гражданска инициатива "За свобода, справедливост и оцеляване“, е в противоречие с конституцията на Косово и с решение на Конституционния съд на страната.

Симич заяви, че според решението на съда „победителят на изборите от сръбската общност има изключителното право да предложи кандидат за зам.-председател на парламента от сръбската общност“. Той определи Рашич като „просто още един член на (управляващото) Движение „Самоопределение“

На парламентарните избори през февруари най-голямата партия на косовските сърби – "Сръбска листа" – получи 9 от запазените 10 места за сръбската общност в Косово.