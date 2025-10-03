Джаксън ЛаКомб подписа договор за осем години с Анахайм Дъкс

Защитникът на Анахайм Дъкс Джаксън ЛаКомб подписа нов осемгодишен договор, съобщиха от клуба от Националната хокейна лига.

Контрактът на 24-годишния бранител влиза в сила от лятото на следващата година, но финансовите параметри по него не бяха съобщени.

През изминалия сезон ЛаКомб записа впечатляващите за бранител 14 гола и 29 асистенции в 75 мача.

ЛаКомб бе избран от Анахайм под номер 39 в драфта през 2019 година.

През миналата седмица "патоците" си осигуриха дългосрочно и услугите на друга от младите си звезда. Това бе 22-годишният Мейсън МакТавиш, който парафира за шест години.