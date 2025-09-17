Международна научна конференция, посветена на Крайовския договор, ще се състои в Българската академия на науките

На 19 септември в Българската академия на науките (БАН) ще се проведе международна научна конференция на тема „Крайовският договор – дипломация вместо насилие“, съобщиха от академията.

Събитието ще се състои в зала „Проф. Марин Дринов“ и е посветено на 85-годишнината от подписването на Крайовския договор от 7 септември 1940 г. и връщането на Южна Добруджа към България. Организатори на конференцията са Институтът за исторически изследвания при БАН, Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Регионалният исторически музей – Силистра и Регионалният исторически музей – Добрич.

От БАН посочиха, че целта на научния форум е да представи съвременен научен поглед върху значимите събития от есента на 1940 г., които често са маргинализирани в националния исторически наратив и остават по-скоро в паметта на локалните общности, засегнати от договора.

За първи път Крайовският договор ще бъде тема на международна конференция в София, като за първи път български и румънски учени ще имат възможността да обсъдят събитията, променили историята на двете държави, казаха още от БАН.

/ИПД