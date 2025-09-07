С поведението си постоянно разпъваме Христос, в зло време живеем, каза архиерейският наместник на Търговищка духовна околия отец Славчо Проданов

В деня, когато православната църква отбелязва предпразненството на Рождество Богородично миряни се стекоха на неделна служба в храм „Св. Йоан Рилски“ в областния град. Това е ден на подготовка за утрешния голям празник в чест на света Богородица, каза архиерейският наместник на Търговищка духовна околия, протойерей отец Славчо Проданов.

Свещеникът разказа поучителна притча, в която се описва как богат човек насадил лозе, оградил го с плет и поставил там работници, които да се грижат за лозето и да му дават овреме плодовете. Дошло време за гроздобер и стопанинът изпратил слуги да приберат реколтата. Но лозарите, хванали пратениците – едни пребили от бой, други убили с камъни. Натъжил се стопанинът, та нали той им беше оставил това лозе за грижа. Решил да изпрати сина си – дано се засрамят от него. Когато синът отишъл, те го хванали, извели го извън лозето и го убили. Защото, споделили помежду си, той е наследникът и като го убият, наследството ще вземат лозарите.

И така – как мислите, попита отец Проданов – какво ще стори стопанинът с тези лозари-убийци? Злодеите и той ще убие, а лозето ще даде на други по-добри лозари.

Израелският народ, каза архиерейският наместник, е обичан от Бога. „Застанал бе на ръба на пропастта и понеже Бог обичаше своя народ, той изпрати пророци, но те не бяха посрещнати добре, бяха убити. И накрая изпрати своя единороден син – за да се засрамят от него. Но те и него заловиха, оплюха, бичуваха го и за разпънаха на кръста“.

Свещеникът попита дали и ние не сме като тези тогавашни израилтяни. „И ние сме като тях – потъпкваме Божиите закони; кланяме се на измислени идоли. С поведението си постоянно разпъваме Христос, ставаме жестоки. В такова зло време живеем и питам аз: при тези предпоставки, при това, което върши човечеството, може ли да има спокоен, мирен живот? Не може! Затова семействата ни страдат. Затова обществата страдат. Затова държавата ни страда“ – бе категоричен отец Проданов.

Той цитира и големия френски писател Жан Жак Русо, който казва, че „всичко добро, което е излязло от ръцете на Бога и е попаднало в ръцете на човечеството, се е развалило, се е покварило“. А според Св. Йоан Богослов – „светът в зло лежи“. И ние сме в този свят, допълни Славчо Проданов. „И ако светът си отива, и ние си отиваме. Господи, чуй ни, помилвай ни. Смили се над нас, благослови ни да вървим в Твоя път – пътят на доброто, на спасението, пътят на мира!“.