Варна чества Международния ден на младежта с работилници, танци, спортни занимания и кино под звездите

Стажант репортер Димитър Зафиров
Празник по случай Международния ден на младежта - 12 август, се проведе на входа на Морската градина във Варна. Снимка: кореспондент на БТА във Варна Мила Едрева
Варна,  
12.08.2025 19:40
 (БТА)

Варна отбеляза днес Международния ден на младежта с богата програма от инициативи, които се проведоха на входа на Морската градина. Основен организатор на събитието, което премина под мотото „Младежта в действие: За устойчиво развитие и иновации“, бе Община Варна.

Зоната около Слънчевия часовник събра творчески работилници, музикални и танцови изпълнения, презентации, игри и спортни занимания. Гостите имаха възможност да рисуват, редят пъзели, да видят разработени от техни връстници технологии и продукти. В събитието активно присъстваха екологичните теми, дискусии и дебати по различни обществени проблеми, не липсваха и новите технологии, чрез които публиката можеше да изпробва VR очила, за да види пет кратки филма.

Малко по-късно посетителите на празника ще имат възможността да видят авторския филм „По дрехите посрещат, по УМния избор изпращат“, дело на ученици от „Младежки парламент – Европейски мост“, както и продукциите „Покана за танц“ и „Разкажи ми приказка“ на киношкола „Братя Люмиер“. Ще бъде показана и пълнометражната анимация, носител на Оскар - „Потоп“.

Празникът  ще завърши по-късно вечерта със светлинно огнено шоу.

/ХК/

